¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ø¡¡25Æü¤Ï¹ÈÏ°Ï¤Ç¡Ö²«º½¡×¤¬ÈôÍèÍ½ÁÛ¡¡¾É¾õ¤Î°²½¤ËÃí°Õ
²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¡¢Ì¾¸Å²°¤äÅìµþ¤Ê¤ÉÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¡£¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬Â³¡¹¤È¥Ô¡¼¥¯Æþ¤ê¤Ø¡£25Æü(¿å)¤Ï¹ÈÏ°Ï¤Ç²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ëÍ½ÁÛ¡£ËüÁ´¤ÎÂÐºö¤ò¡£
²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¡¡Ì¾¸Å²°¤äÅìµþ¤Ê¤É¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×
Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌÈô»¶¤·¡¢¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤âÈô¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½µ¤Î¸åÈ¾¤Ï±«¤Ç²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢27Æü(ÌÚ)¤È28Æü(¶â)¤Ï¹Åç¤äÂçºå¡¢¶âÂô¤Ç¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤ÈÅìµþ¤Ï27Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¡¢ÀçÂæ¤ÏÏ¢Æü¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¡¡¥Ô¡¼¥¯Æþ¤ê¤Ø
¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½Ü¤Ç¡¢´ü´Ö¤Ï5Æü´Ö¤«¤é2½µ´Ö¤Û¤ÉÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀçÂæ¤Ï¥Ò¥Î¥¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥Ô¡¼¥¯¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
É÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¯Æü¤ä¡¢µÞ¤ËÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ëÆü¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢1cm2¤¢¤¿¤ê100¸Ä°Ê¾å´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ëÆü¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¾ðÊó¤äµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢ËüÁ´¤ÊÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²«º½¤ä²ÖÊ´¤òËÉ¤¤¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤ò
½Õ¤Ï¡¢²«º½¤ä²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¡£²«º½¤ä²ÖÊ´¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ ³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¸¼´Ø¤òÆþ¤ëÁ°¤ËÍÎÉþ¤äÈ±¤ÎÌÓ¤Ë¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ§¤¤Íî¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ´¹µ¤¤ò¤¹¤ë»þ¤ËÁë¤òÂç¤¤¯³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢²ÖÊ´¤â¼¼Æâ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Áë¤ò10¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ³«¤±¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÖÊ´¤Î¿ô¤ò¡¢Áë¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½4Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£ ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´ÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²«º½ÂÐºö¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¾åÅÄ,
ÇÛÀþ,
ÆÁÅç,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÀÅ²¬,
»×¤¤¤ä¤ê,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Åìµþ,
Áòµ·