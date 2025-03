【ゴジラ HG D+ ゴジラ02】 3月第5週 発売 価格:1回500円

バンダイは、ガシャポン「ゴジラ HG D+ ゴジラ02」の再販分を3月第5週に発売する。価格は1回500円。

2019年11月に発売された「HG D+」シリーズの第2弾が再び登場。HGシリーズにディオラマが付属した商品で、ラインナップは「ゴジラ(1989)」、「ビオランテ(花獣形態)」、「へドラ」、「メカゴジラ(3式機龍)」の全4種となっている。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

※発売日は流通により前後する場合があります。