発売日：2025年8月6日(水)

発売元：VAP

Blu-ray BOX

品番：VPXX-72130

価格：29,040円(税込)／26,400円(税抜)

ディスク：6枚組(本編Disc5枚＋特典Disc1枚)

収録内容：本編約460分＋特典映像

仕様：片面一層／カラー／16：9／日本語 リニアPCM2.0ch ステレオ／バリアフリー日本語字幕(本編のみ)

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DVD-BOX

品番：VPBX-14261

価格：22,990円(税込)／20,900円(税抜)

ディスク：6枚組(本編Disc5枚＋特典Disc1枚)

収録内容：本編約460分＋特典映像

仕様：片面1層／カラー／16：9／日本語ドルビーオーディオ2.0chステレオ／バリアフリー日本語字幕(本編のみ)

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【特典内容（予定）】

【映像特典】※Blu-ray&DVD-BOX共通

メイキング映像

【封入特典】※Blu-ray&DVD-BOX共通

オールカラーブックレット

【先着購入者特典】※Blu-ray&DVD-BOX共通

オリジナルICカードステッカー

Blu-rayもしくはDVD-BOXをご予約・ご購入頂いた方に先着でプレゼント。

※一部取り扱いの無い店舗もございますので詳細は各店舗へお問い合わせください。

※特典は数量に限りがございます。無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

※仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。