タトゥー(入れ墨)は針などで皮膚に傷を付けて染料で着色し、模様や文字、絵柄などを皮膚の上に描くものです。近年はファッションなどにも取り入れられるようになったタトゥーですが、双子を比較した新たな研究では、「タトゥーをしている人はがんになりやすい」という結果が示されました。Tattoo ink exposure is associated with lymphoma and skin cancers - a Danish study of twins | BMC Public Health | Full Text

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-025-21413-3Tattoos may be linked to an increased risk of cancerhttps://www.sdu.dk/en/om-sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/nyheder-2025/tatoveringer-kan-haenge-sammen-med-oeget-kraeftrisikoCould a Tattoo Raise Your Risk of Skin Cancer? Twin Studies Suggest a Link. : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/could-a-tattoo-raise-your-risk-of-skin-cancer-twin-studies-suggest-a-linkタトゥーについて論じられる際はファッション性や社会的なイメージについて語られがちであり、タトゥーが及ぼす健康への影響は見過ごされる傾向にあります。しかし、タトゥーで皮膚を傷つける際にバクテリアが侵入してしまうことや、タトゥーインクの原料に発がん性のある鉛やニッケル、クロムなどが含まれていることから、タトゥーが健康に悪影響を及ぼす可能性が示唆されています。また、2024年8月にはAmazonで販売されているタトゥーインクに感染症などを引き起こす可能性のある細菌が含まれていることが発覚し、リコールされる事態にも発展しています。Amazonで販売されているタトゥー用インクに健康上の懸念をもたらす可能性のあるバクテリアが発見される - GIGAZINE新たに、南デンマーク大学の生物統計学者であるSigne Bedsted Clemmensen氏らの研究チームは、タトゥーががんの発症リスクを高めるかどうか調べるため、デンマークに住む双子を対象に分析を行いました。双子のうちの片方または両方を含む316人を対象にした症例対照研究では、タトゥーを入れている人はリンパ腫になるリスクが1.35倍、皮膚がんになるリスクが1.62倍になることがわかりました。また、リスク増加はタトゥーのサイズにも影響を受けており、手のひらより大きなサイズのタトゥーをしていた人はリンパ腫のリスクが2.73倍、皮膚がんのリスクが2.37倍だったとのことです。さらに、無作為に選択された2367組の双子を対象にしたコホート研究では、タトゥーをした人は皮膚がんのリスクが約3.9倍、リンパ腫のリスクが約2.8倍になることが判明しました。リンパ腫の発症リスクがタトゥーによって高くなる理由については、皮膚に浸透したタトゥーインクの一部がリンパ節に吸収され、それが慢性炎症を引き起こして異常な細胞増殖とがんリスクの増加につながるのではないかと考えられています。論文の共著者であり、南デンマーク大学の臨床教授であるHenrik Frederiksen氏は、「タトゥーインクの粒子がリンパ節に蓄積し、体がそれを異物と認識しているのだろうと考えています。このことは、免疫系が常にインクに反応しようとしていることを意味しているのかもしれません。この持続的な緊張がリンパ節の機能を弱めたり、その他の健康上の影響を及ぼすかどうかはまだわかりません」と述べました。今回の研究結果はあくまで相関関係を調べたものであり、タトゥーががんを引き起こすという因果関係を示したものではありません。たとえば、タトゥーを入れる決定に関連する生活面や社会的な要因が、がんのリスク増大を引き起こしている可能性もあります。しかし、過去の研究でもタトゥーがリンパ腫のリスク増加に関連していることが示されていることから、さらなる調査が必要とされています。