8ËüËç¤Î¼Ì¿¿¤ò½Å¤Í¤¿¡¢»Ë¾åºÇ¤âÈþ¤·¤¯Á¯¤ä¤«¤Ê·î¤Î²èÁü
¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¡¢Èþ¤·¤¤·î¤Î²èÁü¤ò¡£
Â©¤ò¤Î¤à¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤·î¤Î¼Ì¿¿¤òÀ½ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÅ·ÂÎ¼Ì¿¿²È¡¢¥À¥ê¥ä¡¦¥«¥ï¡¦¥ß¥ë¥¶¤µ¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Èà¤Ï²òÁüÅÙ¤¬1²¯5970Ëü²èÁÇ¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÁ¯ÌÀ¤Ç¥·¥ã¡¼¥×¤Ê·î¤Î²èÁü¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Dailygalaxy¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥ë¥¶¤µ¤ó¤Ï4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·î¤ò¿µ½Å¤Ë´Ñ»¡¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·î¤ÎÉ½¾ð¤ò¤È¤é¤¨¤ëºÇÅ¬¤Ê½Ö´Ö¤ò¸·Áª¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï´Ñ»¡¤¬¤à¤º¤«¤·¤¤·îÌÌ¤Î±Æ¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤É¤â¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·×8Ëü1000Ëç¤Î·î¤Î¼Ì¿¿¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÊÃÏ·Á¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¹çÀ®²èÁü¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ë¥¶¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î²èÁü¤Ë¤ÏAI¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£ÂçÎÌ¤Î²èÁü¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å·ÂÎ¼Ì¿¿¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂçµ¤¤Î¤æ¤¬¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Î¥¤¥º¤ò·Ú¸º¡¢½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
Á¯ÌÀ¤Ç¥·¥ã¡¼¥×¡¢¤½¤·¤Æ·î¤Î¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë²èÁü¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ë¥¶¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Î¤â¤¦1¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢·î¤Î¹ÛÊªÁÈÀ®¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿§¤ÎºÌÅÙ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿½èÍý¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿§¤Ï¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÌÅÙ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç·îÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤òÌÜ¤Ç¶èÊÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÀÖ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÏÅ´¤ÈÄ¹ÀÐ¤Î´ÞÍÎÌ¤¬¹â¤¯¡¢ÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¥Á¥¿¥ó¤Î´ÞÍÎÌ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤é¤Î²èÁü¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤ä¹âÅÙ¤Êµ¡ºà¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢º¬µ¤¤Èµ»½Ñ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ÜºÙ¤ÊÅ·ÂÎ¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¡£¥ß¥ë¥¶¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î²èÁü¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª»þ´Ö¤Î¤¢¤ë»þ¤ËÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Source: Dailygalaxy