¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤é7Ç¯¡Ä18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ»ÒÌòà¹â¹»Â´¶È¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤Ë·Ð¤Ä¤Î¡ª¡©¡×¡ÖÀ®Ä¹¤¬Áá¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×
¢¡¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥¥ê¥Ã¡Ö¤á¤¶¤»¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¢¡
¡¡¾®³ØÀ¸5¿Í¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖFoorin¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄÆü¸þ(¤è¤·¤À¡¦¤Ò¤å¤¦¤¬¡¢18)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»äµÈÅÄÆü¸þ¤Ï¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÆó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤ÈÉã¡¢3Ç¯´Ö¡¢ËèÆü¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿½ÇÊì¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¸µµ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¤â¤¦1¿Í¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÆÂ²¤Î¤ß¤ó¤Ê¡×¡Ö²¿¤è¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤È¤ª»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¤ÎÊý¡¹¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ºÍÇ½°î¤ì¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÍ§¤À¤ÁÃ£¡¢Î¾Î©¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¡×¡Ö²¿ÅÙÅÁ¤¨¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¿ÆÂ²¤äÍ§¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤éÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤È¤ª»Å»ö¤Ë¤è¤ê°ìÁØÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈµÈÅÄÆü¸þ¡É¤ÎÌ¾Á°¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¤á¤¶¤»¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢º£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤êÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö¤¨¡ª¹â¹»Â´¶È¡ª¡©Áá¤¤¤Ê¡Á¡ª¡ª¡×¢¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤¨¡ª¹â¹»Â´¶È¡ª¡©Áá¤¤¤Ê¡Á¡ª¡ª¡×¡ÖÀ®Ä¹¤¬Áá¤¹¤®¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¾Ð¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡×¡Ö¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤Ë·Ð¤Ä¤Î¡ª¡©Áá¤¤¤Ê¤¡¡×¡Öº£¸å¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï2018Ç¯¤«¤éÊÆÄÅ¸¼»Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖFoorin¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢19Ç¯¤Î¡ÖÂè61²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Ç¡¢22Ç¯Á°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤ä¡ÖÁêËÀSeason22¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢24Ç¯)¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£