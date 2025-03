2015年4月に解散したViViDが3月22日、東京・ガーデンシアターで開催した<ViViD ONEMAN LIVE 2025-Dear-at TOKYO GARDEN THEATER>公演で復活。終演後には、今後1年間のライブスケジュールをサプライズ発表し、ファンをさらに熱狂させた。2015年4月、神奈川・パシフィコ横浜公演をもって惜しまれつつ解散したあのViViDが10年ぶりに復活するということで、本公演のチケットは一般発売前にソールドアウト。そのため、急遽翌日の追加公演を用意したことで本公演はガーデンシアター2DAYS開催となり、トータル動員数では、過去に自身最大規模となった日本武道館を遙かに上回る数字を叩きだしての実施となった。

セットリスト



ViViD ONEMAN LIVE 2025 -Dear- at TOKYO GARDEN THEATER〈DAY1〉01. 「夢」〜ムゲンノカナタ〜02. Across The Border03. w.b.a04. Take-off05. 光-HIKARI-06. BLUE07. キミコイ08. message09. 夏花10. REAL11. 夏風〜endless love〜12. 天音13. THEATER14. カケラ15. Winding Road16. RIDE on timeEN1. FAKEEN2. PRECIOUSEN3. Good Morning WorldEN4. Dear