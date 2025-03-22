『相続探偵』Blu-ray＆DVD BOX 2025年9月3日(水) 発売決定！

特典映像には、撮影の裏側に密着したスペシャルメイキングを収録！またオールカラーブックレットも封入予定。

相続にまつわる難解な事件を解き明かし、故人と遺された人々の絆を見つめ直す本作をぜひBlu-ray&DVDでお楽しみ下さい！

発売日：2025年9月3日（水）

発売元・販売元：VAP

■商品概要

≪Blu-ray BOX≫

税込価格：29,040円（税抜価格：26,400円）

品番：VPXX-72129

仕様：6枚組（本編Disc5枚＋特典Disc1枚） 本編約460分＋映像特典

片面一層／COLOR／16：9／日本語リニアPCM2.0chステレオ／バリアフリー日本語字幕（本編のみ）

≪DVD BOX≫

税込価格：22,990円（税抜価格：20,900円）

品番：VPBX-14260

仕様：6枚組（本編Disc5枚＋特典Disc1枚） 本編約460分＋映像特典

片面一層／COLOR／16：9／日本語ドルビーオーディオ2.0chステレオ／バリアフリー日本語字幕（本編のみ）

購入はこちら

■特典 ※Blu-ray BOX、DVD BOX共通

【映像特典】 スペシャルメイキング

【封入特典】 オールカラーブックレット

【先着購入者特典】オリジナル名刺風カード＆ポストカードセット

※一部取り扱いの無い店舗もございます。詳細は各店舗へお問い合わせください。

※特典は数量に限りがございます。無くなり次第終了となりますのでご了承ください。



※ジャケット写真・特典内容及び商品仕様等は予告なく変更になる場合がございます。予め、ご了承ください。