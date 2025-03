フルマウ 2025-26年秋冬コレクション - “自分らしく振る舞える服”を探求したデビューシーズン

フルマウ(FURUMAU)の2025-26年秋冬コレクションが、東京ファッションウィーク会期中の2025年3月22日(土)に発表された。初シーズンとなる今季のテーマは、「振る舞う」。

「自分らしく振る舞える服」を提案する、初のシーズン

中園わたるがデザイナーを務める「フルマウ」は、2025-26年秋冬シーズンにデビューする新ブランド。中園がこれまで手掛けてきた「チョノ(CHONO)」のアイデンティティを継承しつつ、より上質でシックな雰囲気のリアルクローズを提案する。





クラシックと華やかさの共存

ブランド名は、鳥が自由に羽ばたき飛び回る様子を示す、“振るい舞う”という言葉に由来。これには、羽ばたく鳥のように自由にファッションを楽しんでほしい、自分らしく振る舞える服を届けたいとの思いが込められている。

ブランド名と同じ「振る舞う」をテーマに掲げた初のコレクションでは、クラシックと華やかさが共存する“上質な日常着”を提案。フェミニンなレースやフリル使いが定番であったチョノ時代よりも、シンプルにそぎ落とし、洗練された大人のムードに引き寄せている印象だ。

女性の美しさを強調するシルエット

注目したいのは、女性のエレガンスを際立たせるしなやかなシルエット。たとえばジャケット類は、ウエスト部分をくびれさせたペプラムラインで曲線美を演出。ボトムスには、タック入りのワイドパンツやIラインスカートなど、縦のラインを美しく強調させるピースが散見された。

日本各地の個性的なテキスタイルを用いて

日本各地から厳選された個性豊かなテキスタイルも、フルマウの大きな魅力。クラシックなグレンチェックに鮮やかなフェザーモールを飾った尾州産ツイードをはじめ、宝石や草花のモチーフを幾何学模様として織り込んだ桐生産のカットジャカード、金属調の星型ドットが煌めく京都産のニットなど、色・柄・質感ともにバリエーション豊かなテキスタイルがコレクションを彩った。

中には、歌や小説からインスピレーションを得たオリジナルテキスタイルも。たとえば、柔らかなドレープ感のシフォンドレスには、フランク・シナトラの「Fly me to the moon」をイメージした星屑プリントのテキスタイルを使用。ふくらみのある三重織ツイルのコートは、オスカー・ワイルドによる短編小説「幸福な王子」に着想を得た宝石や鳥のモチーフがあしらわれている。

陰影を楽しむトーンオントーンのスタイリング

多彩なテキスタイルを使用しながらも、統一感を感じられるのは、トーンオントーンのスタイリングによるものだろう。ガンクラブチェック柄のジャケットに、マルチストライプのシャツ、光沢感のあるサテンスカートとジョガーパンツを組み合わせたルックがその好例。すべてキャメルカラーでまとめることで、各テキスタイルの表情や陰影を一層引き出した。

