¡Øwith MUSIC¡Ù¤¬¤ª°ú±Û¤·¡ª¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë½é²ó¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷¤ËAdo¡¢SixTONES¡¢Number_i¡¢HANA¤¬½Ð±é
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£Ado¤Ï¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤¦¤Ã¤»¤§¤ï¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤«¤é4Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¡¢¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¡ª
4·î5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Øwith MUSIC¡Ù¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ª¤è¤Ó²Î¾§³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ²Î¾§³Ú¶Ê¡¡¢¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¸Þ½½²»½ç
Ado¡Ö¤¦¤Ã¤»¤§¤ï¡×¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×
SixTONES¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×
Number_i¡ÖGOD_i¡×
HANA¡ÖROSE¡×
¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ï¡¢4·î5Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤éÌë10»þ¤ÎÏÈ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¬·èÄê¡£½é²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë21»þ54Ê¬¤«¤é¤È¾¯¤·Áá¤¯ÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
½÷À¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿Ado¤¬¡Øwith MUSIC¡Ù¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë½é²ó¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷¤Î¥á¥¤¥ó¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¥¤¥äー¤ò·Þ¤¨¤¿Ado¡£º£²ó¤Ï¡¢¥æー¥¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤¦¤Ã¤»¤§¤ï¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤«¤é4Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¡¢¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¡£
¤µ¤é¤ËTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¿·¶Ê¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¤âÆÏ¤±¤ë¡£
MC¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢¤½¤·¤Æwith¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î¾®Æ½±ÑÆó¤È¤Î¥Èー¥¯¤âÉ¬¸«¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËAdo¤Î¿ÍÀ¸Ç¯É½¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î22Ç¯´Ö¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËAdo¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡»¡»¤È¤Ï¡©
4·î¤«¤é23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿Æü¥Æ¥ì·Ï¤ÎÆüÍË21»þÏÈ¤Ç¡¢´§ÈÖÁÈ¡ØGolden SixTONES¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£
¤½¤ó¤ÊSixTONES¤¬´§ÈÖÁÈ½é²óÊüÁ÷Á°¤Ë¥Èー¥¯¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Î¸Ä¿ÍÅª¥Ë¥åー¥¹¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¤ªÇ¦¤Ó¤Ç¼«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÆ´¤ì¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ï¡©¡¡ÅÄÃæ¼ù¤¬ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥Ã¥ÑーR-»ØÄê¤È¤Î¿©»ö¤Çµ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤ÈºÇ¿·¶Ê¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£
²Î¾§¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏNumber_i¡¢HANA¤¬·èÄê¡£
Number_i¤Ï1·îËö¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬2,700Ëü²ó°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖGOD_i¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£
K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÀ¤³¦¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¡¢ºÇÂçÆ±»þÀÜÂ³¼Ô¿ô56Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤È¡¢ÆüËÜÃæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¿Íµ¤¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØNo No Girls¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×HANA¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖROSE¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Øwith MUSIC¡Ù
040/05¡ÊÅÚ¡Ë 21:54～22:54
MC¡§ÍÆ¯Í³Èþ»Ò
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§¾¾²¼Þ«Ê¿
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§Ado¡¢SixTONES¡¢Number_i¡¢HANA ¡¡¢¨¸Þ½½²»½ç
¡Øwith MUSIC¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://x.com/ntv_withmusic