ライブ情報



＜Omoinotake ONE MAN TOUR 2025＞2025年9月23日（火・祝） 開場17:00 / 開演18:00島根県⺠会館 ⼤ホールお問合せ：YUMEBANCHI（岡⼭）086-231-3531（平⽇12:00〜17:00）2025年10月3日（金） 開場18:00 / 開演19:00愛知・Zepp Nagoyaお問合せ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00〜18:00）2025年10月5日（日） 開場16:00 / 開演17:00福岡・Zepp Fukuokaお問合せ：キョードー西日本 0570-09-2424（平⽇・⼟曜11:00〜15:00）2025年10月12日（日） 開場17:00 / 開演18:00⼤阪・Zepp Osaka Baysideお問合せ：GREENS 06-6882-12242025年10月13日（月・祝） 開場16:00 / 17:00石川・本多の森 北電ホールお問合せ：キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100（火〜金12:00〜16:00 / 土10:00〜15:00 ※月日祝除）2025年10月19日（日） 開場16:00 / 開演17:00宮城・仙台電⼒ホールお問合せ：キョードー東北 022-217-7788（平⽇13:00〜16:00 / ⼟10:00〜12:00 ※祝⽇除）2025年10月25日（土） 開場17:00 / 開演18:00東京・Zepp Haneda(TOKYO)お問合せ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669（月水金12:00〜16:00）2025年11月1日（土） 開場17:00 / 開演18:00北海道・Zepp Sapporoお問合せ：WESS Mail（info@wess.co.jp）◆チケット代金Zepp公演（愛知 / 福岡 / ⼤阪 / 東京 / 北海道）1F 全自由（一般）6,500円（税込／ドリンク代別／整理番号付き）1F 全自由（学割）5,500円（税込／ドリンク代別／整理番号付き） ※FC / オフィシャル先行のみ取扱い2F 指定席 7,000円（税込／ドリンク代別）ホール公演（島根 / ⽯川 / 宮城）全席指定（⼀般）7,000円（税込）全席指定（学割）6,000円（税込）※FC / オフィシャル先⾏のみ取扱い※3歳以上有料、3歳未満入場不可※学割チケットをご購入の方は、入場時に学生証を確認致します。（特に高校生、大学生、専門学生の方は、学生証を忘れた場合は、一般料金との差額をいただく場合がございます）※お一人様1公演につき4枚まで申込み可［オモタケラボ最速先行］受付期間：2025年3月22日（土）20:00〜2025年3月31日（月）23:59当落発表：2025年4月5日（土）12:00〜2025年4月9日（水）23:59オモタケラボ入会・チケット申し込み：https://subscription.app.c-rayon.com/app/omotake-labo※本先行へのお申込みには、公式ファンクラブ「オモタケラボ」会員であることが条件となります。※公式ファンクラブ「オモタケラボ」にご入会のうえ、受付期間内にFCサイトに記載のチケット申し込みURLよりお申込み下さい。※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。※本公演のFCチケットはチケットぴあでの受付となり、お申込者様はチケットぴあ会員登録（無料）が必要です。必ず事前に登録を済ませた上でお申込いただきますようお願い申し上げます。詳しくは申し込みサイトにてご確認ください。［オフィシャル抽選先行］受付期間：2025年4月10日（木）12:00〜2025年4月21日（月）23:59当落発表：2025年4月26日（土）12:00〜2025年4月30日（水）23:59※お申込みにはチケットぴあの無料会員登録が必要です。※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。［注意事項］※開場／開演時間は変更となる場合がございます。※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止※営利目的の転売禁止