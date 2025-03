3月21日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「I laugh a lot because I am so strong and yet so weak.」とコメントすると、美くびれを披露したブラック衣装姿を笑顔で見せる動画や、フードを被った美麗ビジュアルSHOTなどを掲載した。

この投稿に対し、ファンからは、「細い」「可愛すぎるんだけど」「かっこええ〜」「憧れのスタイル」「美しいの一言」「衣装がとっても素敵」などの声が集まっている。

精力的にライブを開催しており、昨年はカウントダウンコンサートのほか、16年ぶりのアジアツアーも行った浜崎。同ツアーは浜崎のデビュー日である4月8日のLaLaアリーナ TOKYO-BAY公演から、『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.-』として再開予定だ。

画像出典:浜崎あゆみオフィシャルInstagramより