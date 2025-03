レイニが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場。ドラマ『相続探偵』(日本テレビ系)の主題歌「ラストレター」を披露する。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画となっている。

なお、レイニが主題歌を務めるドラマ『相続探偵』は3月29日の放送で最終回を迎える。

(文=リアルサウンド編集部)