レイニが『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場！ドラマ『相続探偵』主題歌「ラストレター」を披露

■60秒の一発撮りという緊張感ある空間のなかで歌い上げる、レイニのパフォーマンスに注目!

レイニが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場。

メジャーデビューシングルで、日本テレビ1月期土ドラ9枠ドラマ『相続探偵』の主題歌の「ラストレター」を披露した。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。60秒の一発撮りという緊張感ある空間のなかで歌い上げる、レイニのパフォーマンスに注目だ。

なお、「ラストレター」が主題歌に起用されている『相続探偵』は、よ3月29日で最終回を迎える。

リリース情報

2025.01.24 ON SALE

DIGITAL SINLE「ラストレター」

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

『相続探偵』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/souzokutantei/

レイニ OFFICIAL SITE

https://tristone.co.jp/actors/reini/