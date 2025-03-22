¡Ú¥Î¥¢¡Û±óÆ£Å¯ºÈ¤¬¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²¦ºÂÃ¥²ó¤Ë²¦¼ê¡¡¿ù±ºµ®¤ÏÈÜÎô¤Ê¼ê¸ý¤ËÊ°³´¡Ö¥Æ¥Ä¥ä¡¢¤³¤Î¥Ð¥«¥Á¥ó¤¬!!¡×
¡¡¥Î¥¢£²£²Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ç£È£Ã¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²¦ºÂ·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±£ó£ô£Ò£Ï£Õ£Î£Ä¡×¤Ç¡¢¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°£Ø¡×¤Î±óÆ£Å¯ºÈ¡Ê£³£³¡Ë¤¬¿ù±ºµ®¡Ê£µ£´¡Ë¤Ë¾¡¤Ã¤Æ²¦¼Ô·èÄêÀï¡Ê£´·î£±£±Æü¡¢¿·³ã»ÔÂÎ°é´Û¡Ë¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¡¢»î¹ç¤Ë²ðÆþ¤·¤¿¥»¥³¥ó¥É¤Î¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¤¬µÕ¤Ë¿ù±º¤ËÊÖ¤êÆ¤¤Á¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤ì¡¢ÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¶ìÀï¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¼Ê¢Éô¤Ø¤Î¹¶·â¤ä¥µ¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤â¹ª¤ß¤Ëº®¤¼¤Ä¤ÄÈ¿·â¡£ºÇ¸å¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î»à³Ñ¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶âÅª¤«¤é¤ª£î²¡¤µ¤¨¹þ¤ß¤Ç¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢±óÆ£¤Ï¡Ö¿ù±º¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Í¤¨¤Ê¤¢¡ª¡¡¤¤¤¯¤éÃÃ¤¨¤Æ¤â¡¢£±¤Ä¤À¤±ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤¯ÏÃ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿ù±º¤òÅÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Î¥¢¤ÎÈ¾Ê¬¤ò°®¤ê¤Ä¤Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£»Ä¤ê¤ÎÈ¾Ê¬¤â°®¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¡¢¥Î¥¢¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤È²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¤Ê¤ª²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢£³£±Æü¤Î¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¬¥ì¥Î vs À¬Ìð³Ø¡×¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿¿ù±º¤Ï¡Ö£Ä£Ä£Ô¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤ê¤ËÍè¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤¢¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¾¡¤Ã¤Æ£Ç£È£Ã¤ò´¬¤¤Æ¤¨¤Î¤«¡©¡¡¥Æ¥Ä¥ä¡¢¤³¤Î¥Ð¥«¥Á¥ó¤¬¤¡¡ª¡×¤ÈÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£