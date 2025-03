アニメーション映像初公開！AnimeJapan 2025『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』スペシャルステージ

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、2025年3月22日(土)に開催された AnimeJapan 2025で開催された『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』スペシャルステージにおいて、ティザーPV および、最新のボイスキャスト情報、オープニングテーマ情報を解禁しました。

AnimeJapan 2025『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』スペシャルステージ

ディズニー作品に登場するヴィランズ<悪者たち>の魅力にインスパイアされたキャラクターが織りなす学園アドベンチャーゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』。

『黒執事』を代表作とする漫画家・枢やなが原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを手がけたことやディズニーヴィランズという唯一無二のエッセンスと魔法士養成学校を舞台とした作り込まれた世界観が大きな話題となり「Google Play ベスト オブ 2020」クリエイティブ部門大賞や「#Twitterトレンド大賞(現#XTrendAward) 2020」ゲーム部門など数々の賞を受賞し、今もなおファン層の拡大を見せています。

そして、コミカライズ、ノベライズに続くメディア化となるアニメーション化プロジェクトとして、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』がディズニープラスにて2025年10月より独占配信開始!

コミックをベースとして、シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」の配信に加え、シーズン2「エピソード オブ サバナクロー」、シーズン3「エピソードオブ オクタヴィネル」の製作も決定しています。

さらに、本作のボイスキャストおよび最新のビジュアルが相次いで解禁され、配信開始への期待が高まっています。

AnimeJapan 2025で開催された『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』スペシャルステージでは、

リドル・ローズハート役 花江 夏樹さん、

デュース・スペード役 小林 千晃さん、

エース・トラッポラ役 山下 誠一郎さん、

グリム役 杉山 紀彰さん、

そしてディア・クロウリー役 宮本 充さんが登壇!

本作初の映像となるティザーPVが解禁され、さらに場面写真、追加ボイスキャスト、オープニングテーマが公開されました。

シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」ティザーPV

AnimeJapan 2025で開催された『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』スペシャルステージでは、本作初の映像となるティザーPV を解禁!

初の映像解禁となるティザーPV では、『ふしぎの国のアリス』ハートの女王、

『ライオン・キング』スカー、『リトル・マーメイド』アースラ、

『アラジン』ジャファー、『白雪姫』女王、『ヘラクレス』ハデス、『眠れる森の美女』マレフィセントらディズニーヴィランズが映り、物語の始まりとも言える闇の鏡に引き込まれそうな魅惑的な映像から始まります。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の始まりを告げるに相応しい映像と音楽でおくる、期待高まるティザー映像となっています。

都立雲雀高校の剣道部員・円満雄剣が満月の晩に突如出現した漆黒の馬車の出現とともに、

「ツイステッドワンダーランド」という異世界にある名門魔法士養成学校<ナイトレイブンカレッジ>の入学式に迷い込んでしまい……

オープニングテーマ ゲーム主題歌「Piece of my world」( Night Ravens )

オープニングテーマとして、ゲーム主題歌「Piece of my world」( Night Ravens )を発表。

さらに、劇中の音楽はゲームの音楽をこれまで担当してきた尾澤拓実さんが手掛け、新たな楽曲も書き下ろすことも発表されました。

追加ボイスキャスト

円満雄剣のボイスキャストとして、阿座上洋平さんが抜擢されたことを発表!

「ツイステ」という作品はもちろん存じておりましたし、アニメ化に向けてファンの皆様の期待が高まっている事も知っていました。

しかしまさか自分が携わる事ができるとは…!

新参者にはなりますが、雄剣らしく、褌を締めて収録に臨みたいと思います!

何卒よろしくお願い致します!

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』ストーリー

<ナイトレイブンカレッジ>は、<ツイステッドワンダーランド>で伝説となっている「この世界にかつて存在した偉大なる存在」である<グレート・セブン>に倣った7つの寮を要する名門魔法士養成学校。

それぞれ、ハーツラビュル寮は『ふしぎの国のアリス』にインスパイアされた「ハートの女王」の厳格なる精神に、サバナクロー寮は『ライオン・キング』にインスパイアされた「百獣の王」の不屈の精神に、オクタヴィネル寮は『リトル・マーメイド』にインスパイアされた「海の魔女」の慈悲の精神に、スカラビア寮は『アラジン』にインスパイアされた「砂漠の魔術師」の熟慮の精神に、ポムフィオーレ寮は『白雪姫』にインスパイアされた「美しき女王」の奮励の精神に、イグニハイド寮は『ヘラクレス』にインスパイアされた「死者の国の王」の勤勉な精神に、ディアソムニア寮は『眠れる森の美女』にインスパイアされた「茨の魔女」の高尚な精神に、基づいた寮が存在する。

美しき女王、死者の国の王、茨の魔女、7つの“伝説”は今もなお息づいている。

そんな<ツイステッドワンダーランド>において、 「グレート・セブン」に倣った7つの寮を擁する名門魔法士養成学校が「ナイトレイブンカレッジ」である。

各寮を束ねる7寮長の一人が<ハートの女王>の厳格な精神に基づくハーツラビュル寮の寮長・リドル・ローズハート。

“真紅の暴君”と称されるリドルは、寮生たちを“ハートの女王の法律”によって厳格に支配し苦しめている。

そんな中、入学式を迎えたある日、現実世界に暮らす男子高校生・円満雄剣が<ツイステッドワンダーランド>に迷い込んでしまう。

時を同じくして、魔法士に憧れるモンスター・グリム(CV.杉山紀彰)が入学式に乱入。

事態を収拾すべく、学園長クロウリーの下した特別な計らいによって、雄剣はグリムの監督生として学園内で暮らすことに。

学園生活を送りながら元の世界に戻る手立てを探すことになった雄剣だが、新1年生の同級生であるエースやデュースによって様々なトラブルに巻き込まれていく。

果たして、雄剣は元の世界に戻ることができるのか。

そして、リドルはなぜ“暴君”となってしまったのか、彼が囚われているものとはーーー

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』スタッフ

総監督・シリーズ構成/名取 孝浩

監督/片貝 慎

メインライター/加藤 陽一

キャラクターデザイン/中野 花香・佐藤 茜

サブキャラクターデザイン/つなきあき

色彩設計/安部 なぎさ

美術監督/松本 浩樹

3DCG ディレクター/大矢 和也

撮影監督/サイトウタカオ

編集/瀧川 三智

音響監督/菅原 三穂

音楽/尾澤 拓実

音楽制作/アニプレックス

オープニングテーマ/ Night Ravens「Piece of my world」

アニメーション制作/ゆめ太カンパニー×グラフィニカ

【キャスト】

リドル・ローズハート:花江 夏樹

エース・トラッポラ:山下 誠一郎

デュース・スペード:小林 千晃

トレイ・クローバー:鈴木 崚汰

ケイト・ダイヤモンド:小林 竜之

円満雄剣:阿座上 洋平

グリム:杉山 紀彰

ディア・クロウリー:宮本 充

ディズニープラスで2025年10月より独占配信

