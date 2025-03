お花見やピクニックで重宝される！ ワンランク上の「しょっぱい系」のテイクアウト10選

肉を愛する肉食系ライター小寺慶子さんが、お花見に持って行きたい、おすすめの「しょっぱい系」テイクアウトをご紹介。

今年は例年より開花予想が早まっているそう。お花見やピクニックに持っていけば必ず重宝される「しょっぱい系」のテイクアウトをご紹介します。

教えてくれる人

小寺慶子

肉を糧に生きる肉食系ライターとして、さまざまなレストラン誌やカルチャー誌などに執筆。強靭な胃袋と持ち前の食いしん坊根性を武器に国内外の食べ歩きに励む。趣味はひとり焼肉と肉旅(ミートリップ)、酒場で食べ物回文を考えること。「イカも好き、鱚もかい?」

1. ビストロ 喜楽亭

おいしいかれーぱん

「おいしいかれーぱん」300円 出典:やぴログさん

小寺さん

1986年創業の老舗ビストロのカレーパンは電話でのお取り置きにも対応してくださるので、手土産にすることも多いです。1個ずつのボリュームがあり、個包装でかわいらしいボックスに箱詰めもしてくれます。さっくりと香ばしい生地に濃厚な欧風カレーがたっぷりなカレーパンは、普通と辛口の2種。ビールにもワインにも合うので、夜桜花見のおともにもぜひ!

2. おすし屋さんのポークたまごおにぎり

ポークたまごおにぎり

定番4種類or選べる具材4種類。「ポークたまごおにぎり」1個500円〜 写真:お店から

<店舗情報>◆ビストロ 喜楽亭住所 : 東京都世田谷区池尻3-30-5 ニュー池尻マンションTEL : 03-3410-5289

小寺さん

沖縄のソウルフードを酢飯でアレンジした、ユニークなポークたまごおにぎり。定番メニューだけでも12種あるので、詰め合わせにすれば大人数のお花見でも盛り上がりそうです。代々木公園が近いとあって、ブランケットやお皿などの有料貸し出しがあるのもうれしい。

3. KITAINARI GINZA

いなり寿司

「銀座限定セット8種入り」2,000円 写真:お店から

<店舗情報>◆おすし屋さんのポークたまごおにぎり住所 : 東京都渋谷区神宮前6-2-7TEL : 080-7933-3010

小寺さん

おむすびブームの次はおいなりさん! 砂糖と塩を使わずに甘酒と鰹だしで煮込んだ“甘くないおいなりさん”の油揚げはふわっと柔らかく、酢飯との相性も抜群。きつねのロゴが描かれたパッケージもおしゃれで、海外の方にも喜ばれそうです。

4. シノワズリ372

腐乳ちまき

「腐乳ちまき」(花見の時期のみの期間限定)1個1,500円。事前に電話予約必須 写真:お店より

<店舗情報>◆KITAINARI GINZA住所 : 東京都中央区銀座6-13-5 銀座NHビル 1FTEL : 050-5595-6442

小寺さん

東京に中国料理の名店は数あれど「シノワズリ372」の西岡英俊さんは、やはりオンリーワンの存在。店でも提供されているちまきは、豚の皮のねっとろりとしたテクスチャーと中国醤油の香りがふんわり。これだけでもじゅうぶんおいしいのですが、別添えの腐乳を少しつけると驚くほど風味が変化。たまには趣向を変えて、紹興酒とちまきで桜を眺めるのも一興。

5. マイスター工房 八千代 銀座

天船巻きずし

「天船巻きずし」1,200円 出典:アダログさん

<店舗情報>◆シノワズリ372住所 : 東京都中央区築地2-8-2TEL : 03-6260-4841

小寺さん

兵庫県にある本店では1日に2,000本が売れることもあるという天船巻き寿司は銀座の店舗でも購入可能。はじめていただいたときに、具材の調和に感動して、会食後だというのに一気に完食しました。「きゅうりは最後に食べてください」というメッセージも食べれば納得。椎茸や甘じょっぱく炊かれたかんぴょう、厚焼き卵など、それぞれの具材の味付けはしっかりめで、最後に瑞々しいきゅうりの風味が口の中に広がるという仕掛け。あらかじめカットされているので、お花見でも気軽にシェアすることができます。

6. saint de gourmand

パテ・ド・カンパーニュ

「パテ・ド・カンパーニュ」1,280円 写真:お店から

<店舗情報>◆マイスター工房 八千代 銀座住所 : 東京都中央区銀座7-11-3 矢島ビル 1FTEL : 03-6264-6323

小寺さん

日本では珍しいフレンチサンドイッチの専門店。グランメゾンでも修業をした店主がつくるパテ・ド・カンパーニュをはさんだサンドイッチは圧巻のボリューム感。豚肉のクセを押さえるために赤ワインでマリネした鶏レバーを使うなど、クラシカルなフランス料理の手法を取り入れたサンドイッチは舌の肥えた仲間が集うお花見に持参しても“賛同一致”間違いなしです!

7. C’est mon coeur

オードブルセット

オードブルの注文は電話または店頭で。利用日の1週間前までが理想で最短3日前まで注文可 写真:お店から

<店舗情報>◆saint de gourmand住所 : 東京都墨田区業平2-19-10 ヴィラ業平 1FTEL : 03-5809-7482

小寺さん

有名フレンチで修業を積まれたシェフの味を気軽に楽しめるデリ。9種の前菜オードブルは1週間から3日前までの事前注文ですが、ワインにぴったりな惣菜を少量ずつ楽しむことができます。世田谷のお花見スポットといえば砧公園が有名ですが、こちらでオードブルをピックアップすれば、心も華やぐ時間を過ごせること間違いなし!

8. 学大おむすび マルムス

おむすび各種

「おむすび」1個152円〜 写真:お店から

<店舗情報>◆C'est mon coeur住所 : 東京都世田谷区祖師谷1-35-6 グレイスゼルコバ 1FTEL : 03-6693-9316

小寺さん

デザイナー事務所が営むおにぎり屋さんとあって、丸形のビジュアルにもときめくおにぎりがたくさん。期間限定を合わせると20種前後のおにぎりがあり、見ているだけでも楽しい気分に。季節のおむすびは桜の花びらを散らした「さくらと梅じゃこの混ぜむすび」を販売中。見て、食べて春の息吹を感じたいです。

9. CAFE LA VIDA

キューバサンドイッチボックス

「キューバンサンドイッチ」1,350円 写真:お店から

<店舗情報>◆学大おむすび マルムス住所 : 東京都目黒区鷹番3-3-2 学大市場TEL : 090-6480-0332

小寺さん

映画「シェフ 三ツ星フードトラック始めました」を見て、その絶品サンドイッチの味を想像した人も多いのでは? 広尾商店街に店を構えるこちらでは、キューバ出身の店主が本場の味をそのまま再現。キューバサンドの具材はいたってシンプルですが、パリッと焼かれたパンと特製ローストポークやチーズの塩気のバランス感に心と胃袋をつかまれます。複数注文する場合は、事前に電話でピックアップの日時を伝えて。

10. XIRINGUITO Escriba SHIBUYA

パエリア

「エスクリバ」S:3,600円 / M:5,400円 / L:9,000円 写真:お店から

<店舗情報>◆CAFE LA VIDA住所 : 東京都渋谷区広尾5-2-26 M2ビル広尾 B1FTEL : 03-3444-2525

小寺さん

本場・バルセロナのパエリアを日本でも味わえる「チリンギート エスクリバ」。名物のチキンと魚介出汁のスープで仕上げるパエリアはテイクアウトも可能。赤エビやムール貝、あさりなどの旨みがたっぷりと凝縮されていて、にぎやかにシェアするのにもぴったり。ほかにもおすすめは、クリーミィなイベリコハムのクロケット。人とかぶらないお花見グルメを探したい、という人におすすめです。

<店舗情報>◆XIRINGUITO Escriba SHIBUYA住所 : 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 3FTEL : 03-5468-6300

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小寺慶子、食べログマガジン編集部

