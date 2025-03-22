茨城県で最大震度3の地震 茨城県・日立市
22日午後6時42分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、茨城県の日立市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□茨城県
日立市
■震度2
□茨城県
水戸市 常陸太田市 高萩市
笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市
那珂市 小美玉市 茨城町
大洗町 城里町 東海村
大子町 土浦市 石岡市
つくば市 かすみがうら市 桜川市
行方市 鉾田市
浅川町
■震度1
□茨城県
北茨城市 龍ケ崎市 下妻市
常総市 取手市 茨城鹿嶋市
潮来市 守谷市 筑西市
坂東市 稲敷市 美浦村
□福島県
白河市 田村市 鏡石町
棚倉町 矢祭町 玉川村
小野町 いわき市
□栃木県
大田原市 宇都宮市 小山市
真岡市 栃木さくら市 那須烏山市
下野市 益子町 茂木町
市貝町 芳賀町 壬生町
栃木那珂川町
□群馬県
渋川市
□千葉県
香取市 野田市 成田市
習志野市 柏市 八千代市
鎌ケ谷市 白井市 栄町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。