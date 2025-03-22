22日午後6時42分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の日立市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

日立市

■震度2

□茨城県

水戸市 常陸太田市 高萩市

笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市

那珂市 小美玉市 茨城町

大洗町 城里町 東海村

大子町 土浦市 石岡市

つくば市 かすみがうら市 桜川市

行方市 鉾田市





□福島県浅川町

■震度1

□茨城県

北茨城市 龍ケ崎市 下妻市

常総市 取手市 茨城鹿嶋市

潮来市 守谷市 筑西市

坂東市 稲敷市 美浦村



□福島県

白河市 田村市 鏡石町

棚倉町 矢祭町 玉川村

小野町 いわき市



□栃木県

大田原市 宇都宮市 小山市

真岡市 栃木さくら市 那須烏山市

下野市 益子町 茂木町

市貝町 芳賀町 壬生町

栃木那珂川町



□群馬県

渋川市



□千葉県

香取市 野田市 成田市

習志野市 柏市 八千代市

鎌ケ谷市 白井市 栄町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。