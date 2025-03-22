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22日午後6時42分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の日立市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□茨城県
日立市

■震度2
□茨城県
水戸市　常陸太田市　高萩市
笠間市　ひたちなか市　常陸大宮市
那珂市　小美玉市　茨城町
大洗町　城里町　東海村
大子町　土浦市　石岡市
つくば市　かすみがうら市　桜川市
行方市　鉾田市

□福島県
浅川町

■震度1
□茨城県
北茨城市　龍ケ崎市　下妻市
常総市　取手市　茨城鹿嶋市
潮来市　守谷市　筑西市
坂東市　稲敷市　美浦村

□福島県
白河市　田村市　鏡石町
棚倉町　矢祭町　玉川村
小野町　いわき市

□栃木県
大田原市　宇都宮市　小山市
真岡市　栃木さくら市　那須烏山市
下野市　益子町　茂木町
市貝町　芳賀町　壬生町
栃木那珂川町

□群馬県
渋川市

□千葉県
香取市　野田市　成田市
習志野市　柏市　八千代市
鎌ケ谷市　白井市　栄町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。