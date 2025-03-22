³¨ÊÁ¤ÎÊÑ²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡Ö¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·BLUES¡×¤Î¥­¥ã¥éÃ£(¿¹ÅÄ¤Þ¤µ¤Î¤ê¤ÎX@HITMANmorita¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¡¡½µ´©¾¯Ç¯Ì¡²è»¨»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¡Ö¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·BLUES¡×¡¢¡ÖROOKIES¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦¿¹ÅÄ¤Þ¤µ¤Î¤ê¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢­à¤Þ¤µ¤«¤Î¼Õºá­á¤ËÇÈÌæ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÇ½ÅÐÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¿§»æÉÁ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿17Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·BLUES¡×¡¢¡ÖROOKIES¡×¤Î¥­¥ã¥é¤òÉÁ¤¤¤¿¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó³«ºÅÆü»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÄÉ¤Ã¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²èÎÏ¤¬Á´¤¯¿ê¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬À¨¤¤¡×¡ÖÅö»þ¤ò¾å²ó¤ë¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡Ä¤³¤ì¤ÏÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Öµ´ÄÍ¤¬Ï·¤±¤Æ¡¢³ëÀ¾¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¡£¡×¡Ö³Î¤«¤Ë´é¤Î°õ¾ÝÁ´Á³°ã¤¦¾Ð¡×¤Ê¤É°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£

¡¡¤³¤ÎÈ¿±þ¤ËÂÐ¤·¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö²¿½½Ç¯¤âÁ°¤Î¥­¥ã¥é¤òÉÁ¤¯¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢³¨ÊÁ¤ÎÊÑ²½¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê°õ¾Ý¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¤È¤·¤«¡Ä¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹¥¤­¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Ù¤·¤ã¤êÊë¤é¤·¤Î10¡Á16´¬¤¢¤¿¤ê¤Î³¨¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£

¡Ö¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·BLUES¡×
(X@HITMANmorita¤è¤ê)
¡ÖROOKIES¡×
(X@HITMANmorita¤è¤ê)
Ì¡²è¡Ö¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·BLUES¡×¤Î»ÍÅ·²¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¸¶²è
(¿¹ÅÄ¤Þ¤µ¤Î¤ê¤ÎX@HITMANmorita¤è¤ê)

¡¡¿¹ÅÄ¤Î­à¼Õºá­áÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Öº£¤ÎÀèÀ¸¤Î³¨¤ÇÀÎ¤Î³¨¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¤»ö¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö³¨ÊÁ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â³¨¤Î¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ´Á³¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Þ¤»¤ó¤è¡¼¡ª¡ª¼«Ê¬¤Ï°ÊÁ°¤â¡¢º£¤â¹¥¤­¤Ç¤¹¡ª¤à¤·¤í¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¤ÎÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤È°µÅÝÅª¤ËÉ½¸½ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

 

 