フレッシュで爽やかなFANTASTICSのメンバーたちが“気分が前向きになれる”オーラルケアを提案。

画像左から、ナチュラルミント(130g)、ピーチリーフミント(130g)、フローラルホワイトティー(125g)

希望小売価格(税込) :385円

画像左から、プレミアムミント、アロマティックミント、シャイニーシトラスミント(すべて100g)

希望小売価格(税込):495円

画像左から、ブルー、ホワイト、ピンク、(限定カラー)パープル

希望小売価格(税込):528円

画像左から、クールミント、ジューシーピーチ、シトラスミント(すべて6mL)

希望小売価格(税込):275円

A:気分ファンタスティックコース

キャラクターハブラシ立て&コップセット(計150名)

サンスターのオーラルビューティーケアブランド「Ora²(オーラツー)」の新アンバサダーに人気上昇中のダンス&ボーカルグループ、FANTASTICSが就任。メンバーが出演する新WEBCM「FUN HAMIGAKI! FUN DAYS!」が3月21日(金)から公開されます。新WEBCMは4パターンあり、メンバーが2人ずつペアで登場!新WEBCMに登場するペアは「なつなつ」「けとそた」「せかたい」「ゆせれや」というファンお馴染みの組み合わせ。ペアになったメンバーがオーラツーのアイテムとともに、朝、日中、夕方、夜のそれぞれのシチュエーションの中で、忙しくも前向きに過ごす女性にそっと寄り添い、エールを送る様子が描かれています。メンバーが至近距離で語りかけてくるような演出も見どころ。今回のキャンペーンのために書き下ろされたという完全オリジナルタイアップ曲『Shiny Days』にも注目です。■澤本夏輝さん&堀夏喜さん出演「FUN HAMIGAKI! FUN DAYS!IN THE MORNING!-NATSUKI×NATSUKI- 篇」■木村慧人さん&中島颯太さん出演「FUN HAMIGAKI! FUN DAYS!IN THE AFTERNOON!-KEITO×SOTA- 篇」■世界さん&佐藤大樹さん出演「FUN HAMIGAKI! FUN DAYS!IN THE EVENING!-SEKAI×TAIKI- 篇」■瀬口黎弥さん&八木勇征さん出演「FUN HAMIGAKI! FUN DAYS!IN THE NIGHT!-YUSEI×LEIYA- 篇」中島颯太さんプロデュースのオリジナルキャラクターが登場するコラボデザイン製品を数量限定販売!中島颯太さんプロデュースのオリジナルキャラクターとOra²のコラボが実現。オリジナルパッケージ製品が3月19日(水)から販売されます。●オーラツーミー ステインクリア ペースト 【医薬部外品・ハミガキ】歯のくすみ・黄ばみなどのステイン(着色汚れ)を落として、つきにくくすることで、歯本来の白さを取り戻し、キレイな歯を保ちます。●オーラツー プレミアム ステインクリア ペースト 【医薬部外品・ハミガキ】ワンランク上のステインケアで、着色汚れ(ステイン)をきめ細かく落とすだけでなく、歯面を丁寧にみがきあげ、白くつややかな歯にします。●オーラツーミー ポータブル 【ハブラシ・ハミガキセット】「おしゃれに楽しく持ち運べること」にこだわったスタイリッシュなデザインのハブラシ・ハミガキセット。ケースは抗菌加工で、通気性も良く衛生的です。●オーラツーミー マウススプレー 【医薬部外品・口中清涼剤】有効成分ℓ-メントールがニオイをつくりだす原因菌を殺菌。口臭が気になる時にシュッとスプレーするだけで、一瞬でクリアな息に。中島さんプロデュースのキャラクターはどれもキュート。ファンはもちろん、子どもたちにも喜んで使ってもらえそうです。数量限定なのでぜひお早めにチェックを!豪華オリジナルグッズが当たるキャンペーンがスタート!応募コースに合わせて対象製品を購入すると、楽曲『Shiny Days』が聞ける「楽曲目覚まし時計」や、中島颯太さんプロデュースのオリジナルキャラクターがデザインされたハブラシ立て&コップなど、オリジナルグッズが抽選で計450 名に当たるキャンペーンが実施されます。こちらもお見逃しなく!■対象製品&賞品

対象商品:オーラツーミー シリーズのペースト から1点、オーラツーブランド ハブラシから 1点 計2点以上をセットで購入。

B:NIGHT ファンタスティックコース

楽曲目覚まし時計(計150名)

対象商品:オーラツープレミアム シリーズのペーストから1点、オーラツーブランド ハブラシ から1点 計2点以上をセットで購入。

C:いつでもどこでもファンタスティックコース

クリアポーチ+デカクリップセット(計150名)

対象商品:オーラツーミー マウススプレーから1点、オーラツーミー トラベルセットから1点 計2点以上をセットで購入。