EIKO（上白石萌歌）1年半ぶりニューアルバム『Count on me』のビジュアル＆収録内容公開

■Saucy Dog石原慎也が作詞・作曲を手掛けた「Count on me」をはじめ、『パリピ孔明』の世界観さながらのバラエティに富んだ楽曲がラインナップ!

映画『パリピ孔明 THE MOVIE』で上白石萌歌が演じるEIKOが4月23日にリリースするアルバム『Count on me』の新ビジュアルが解禁となった。

ライブハウスで歌うEIKOらしい強い意志をもった表情の通常盤と、観客を包み込むような歌唱中の初回盤と異なるビジュアルとなっている。

そして、同作の収録楽曲8曲も公開。すでに発表されているSaucy Dog石原慎也が作詞・作曲を手掛けた「Count on me」、幾田りらが書き下ろし、水曜日のカンパネラのケンモチヒデフミが編曲を担当し、EIKO、水曜日のカンパネラの詩羽が演じるshin、幾田の同世代3人による映画のエンディングテーマ「Sing along!!!」に加えて、やディーン・フジオカ演じる劉備とEIKOによる「Count on me」のデュエットバージョン、先日行われた『パリピ孔明 THE MOVIEキックオフパーティー』から長岡亮介演じるスティーブ・キドとEIKOによるアコースティックライブバージョンの「DREAMER」もラインナップ。

andropの内澤崇仁作詞・作曲した「Time Capsule」、そしてKICK THE CAN CREWのLITTLEがラップ詞で参加し、宮世琉弥演じるKABE太人、石崎ひゅーい演じる東山とのコラボバージョンの「Time Capsule」、そして「Count on me」「Sing along!!」のインストゥルメンタルと、『パリピ孔明』の世界観さながらのバラエティに富んだ楽曲が収録されている。

さらに初回盤のBlu-rayには「Count on me」「Sing along!!!」のMV、「Sing along!!!」のBehind the Scenesを収録。CDの楽曲に参加している出演者の『パリピ孔明』の世界観に寄り添ったトレーディングカードもランダム封入される。

また、同日発売の『「パリピ孔明 THE MOVIE」Original Music Collection』とのW購入者特典として用意されるスペシャルライブイベントに応募できるシリアルナンバーも封入されている。

リリース情報

2025.04.23 ON SALE

EIKO

ALBUM『Count on me』

2025.04.23 ON SALE

Various Artists

ALBUM『パリピ孔明 THE MOVIE」Original Music Collection』

『パリピ孔明 THE MOVIE』作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/paripikoumei-movie

上白石萌歌 OFFICIAL X(旧Twitter)

https://x.com/moka_____k

上白石萌歌 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/moka____k/?hl=ja