TBSは3月22日(土)よる7時から「世界ふしぎ発見!春の3時間スペシャル」を放送します。その予告動画にも登場していますが、ディズニーファンである俳優の風間俊介さんが、ミステリーハンターに初挑戦します。

■「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」 風間俊介が大潜入!!『世界ふしぎ発見!』春の3時間SP!! 3/22(土)【TBS】

今回のSP版では、アメリカ合衆国フロリダ州オーランドにある世界最大のディズニーリゾート「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」を、芸能界きってのディズニーファンとして知られる風間俊介さんが、ミステリーハンター初挑戦にして潜入取材を敢行! また、日本のメディア初取材となる世界でもっとも美しいマラソンコースと言われているという“ランディズニー”の潜入取材もあるほか、スタジオでは一夜限りのディズニー特別コンサートも開催されます。

そのほかメディアとして世界初潜入となるガンダムパビリオンや、開催が迫る「大阪・関西万博」にはなにわ男子メンバーが特別潜入。「大阪・関西万博」の目玉のひとつ、万博史上最大級の水上ショーの一部始終を全世界に先駆け初公開する予定です。

■フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートでしか見ることができないパレードやアトラクションを風間さんが体験!

番組予告動画にもチラッと出ていますが、マジックキングダム・パーク内にある比較的新しいライド・アトラクション「トロン・ライトサイクル・ラン」に風間さんが乗っており、番組でも紹介される模様です。

これはディズニー映画『トロン:レガシー』をベースにしたアトラクションで、ゲストはライトサイクルに実際にまたがり、映画さながらにコンピューター世界のレースに挑みます。数年前、上海ディズニーリゾートに最初に登場した際は大変話題になりました。

夜もとってもきれいです。ちなみに乗車前の荷物入れのロッカーの出し入れの方法が面白いのですが、番組では紹介されるのでしょうか!?

■時を同じくして風間さんと浅倉大介さんのホテル解説動画も公開に!

また、同番組の放送に先駆け、風間さんとミュージシャンの浅倉大介さんが、フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのホテルを解説する特別動画もディズニー公式チャンネルで公開になりました。

フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートには30軒にのぼる個性豊かなディズニー直営ホテルが点在しており、風間さんと浅倉さんが、こだわりやオススメポイントとともに各ホテルの魅力を紹介しています。3時間という大作動画になっていますが、タイムスタンプから見たいホテルをピンポイントでチェックすることもできます。

