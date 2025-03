西野カナの全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』が、4月5日より大阪城ホールにてスタートする。開催を前にして西野が、ツアーグッズを自ら着用した写真を自身のInstagramにアップしている。

西野は「片っ端から出してファッションショー」「Tシャツは両方Sサイズ、ジャケットはピンクがM、ブルーがLサイズです」と説明しながら、ツアーロゴTシャツ Pink/Black、トラックジャケット Pink/Blueを着用。さらに「さりげなく置いているように見える水筒と、巾着&ミラーはグッズの宣伝です。可愛いだけでなく、とても実用的です」とKINTO×Blueのタンブラー、ミラーセット(ミラー×巾着)を紹介している。

ストーリーズでは「春から初夏のツアーやし、Tシャツの下にインナー入れるのも可愛いかも!」「リボンは頭に着けても可愛いし、個人的にはフリフラに付けるのめっちゃ可愛いと思います」「この夢ある感じ、大好きなんやけど」とレコメンドした。 コメント欄には「真似しやすいからコーデ載せてくれるの嬉しい」「若返ってるよー なんでこんなかわえぇの」「本人着用はずるい」といったファンからの声が寄せられている。

(文=リアルサウンド編集部)