¡Ú¹Åç¡Û¿·½õ¤Ã¿Í¡¦¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï£²¹æ¡¡ÆüËÜÌîµå¤ËàÅ¬±þá¤ÎÃû¤·
¡¡ËÜÈÖ¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹Åç¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¡¦¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬£²£²Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï£²¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£¶ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿£´²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº¸ÏÓ¡¦Âç´Ø¤Î£µµåÌÜ¡¦Ä¾µå¤ò¡Ö¤¤¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ËÍè¤¿µå¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¡×¤Èº¸ÍãÀÊÃæÃÊ¤Ë±¿¤Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï£²¹æÃÆ¡£Âè£±ÂÇÀÊ¤Îº¸Á°ÂÇ¤È´Þ¤á¡¢£²ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤È¡¢¿·½õ¤Ã¿Í¤¬Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£³·î¾å½Ü¤«¤é¥ª¡¼¥×¥óÀï½øÈ×¤Ï¡¢ÊÑ²½µå¤ÎÂ¿¤¤ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤ÎÇÛµå¤ä¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÅê¼ê¤Î´Ö¹ç¤¤¡¦¥Æ¥ó¥Ý¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ËÅ¬±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ë¶ìÀï¡£ËÞÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤¿¸ñ¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³«ËëÁ°£±½µ´Ö¤òÀÚ¤ê¡¢½ù¡¹¤ËÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤â¡¢º¸Íã¤«¤éÃæ·øÊý¸þ¤ØÊ£¿ôËÜ¤Î¥µ¥¯±Û¤¨¤òÊü¤Á¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ÖºÇ½é¡¢ÊÑ²½µå¤Î¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤«¤éÂÇµå¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îý½¬¤«¤é°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¼«Ê¬¤Î¥¯¥»¤ä¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢Æü¡¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀ®²Ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇµå¤Î³ÑÅÙ¡¢¼Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿½õ¤Ã¿Í¤Î¾õÂÖ¤Ë¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤ë³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£³«ËëÄ¾Á°¤Î¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢´üÂÔ¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¤¬ÆüËÜÌîµå¤ËàÅ¬±þá¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤Ë¿´¶¯¤¤Í×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£