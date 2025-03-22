´üÂÔ¤Î2Ç¯ÌÜ¥É¥é2±¦ÏÓà¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥óá¼ê½Ñ¤òÊó¹ð¡¡¥®¥×¥¹»Ñ¤Ë¥¨¡¼¥ëÂ³¡¹¡ÖÉüµ¢¤·¤¿ÀèÇÚÊýÂô»³µï¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ä¡×¡ÖÅê¤²¤ë»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÂçÃ«µ±Î¶¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç±¦Éª´ØÀáÆâÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤òÌµ»ö½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¶á±Æ¤ËÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ÆÉÂ¼¼¤Ç¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¥®¥×¥¹¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿±¦¼ê¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î´ü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¡¢¿ÉÊú¶¯¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎÊó¹ð¤Ë¡Ö¥Þ¥ê¥ó¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¡¢Á´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤ë»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤äÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬Ž¤¤ß¤ó¤Ê±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥êÂçÊÑ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éüµ¢¤·¤¿ÀèÇÚÊýÂô»³µï¤Þ¤¹¤Î¤Ç¾Ç¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼£¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¥¨¡¼¥ë¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï23Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆüËÜ³¤¥ê¡¼¥°¡¦ÉÙ»³¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿24ºÐ±¦ÏÓ¡£ºòµ¨¤Ï10·î¤Ë1·³¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç3Ã¥»°¿¶¤ÈÌöÆ°¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£