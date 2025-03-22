【愛知杯】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『前走3勝クラス、3枠、中京巧者を狙え』
【動画】愛知杯 チョイ足し｜https://youtu.be/Z1cOtunqWLg
テレビ東京・冨田有紀アナから「第62回愛知杯（GIII）」のチョイ足しキーワードをお届け！
第62回愛知杯（GIII）枠順
2025年3月23日（日）2回中京4日 発走時刻：15時15分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 テイエムスパーダ（牝6 川須栄彦）
1-2 エポックヴィーナス（牝4 和田竜二）
2-3 リバーラ（牝5 角田大和）
2-4 セントメモリーズ（牝4 石川裕紀人）
3-5 コラソンビート（牝4 丹内祐次）
3-6 シングザットソング（牝5 斎藤新）
4-7 イフェイオン（牝4 川又賢治）
4-8 ドナベティ（牝4 丸山元気）
5-9 カピリナ（牝4 戸崎圭太）
5-10 モリノドリーム（牝6 荻野極）
6-11 クランフォード（牝4 西村淳也）
6-12 ベガリス（牝5 藤懸貴志）
7-13 グランテスト（牝5 団野大成）
7-14 エトヴプレ（牝4 幸英明）
7-15 オードリーバローズ（牝5 A.シュタルケ）
8-16 ワイドラトゥール（牝4 北村友一）
8-17 スウィープフィート（牝4 永島まなみ）
8-18 ナナオ（牝4 小沢大仁）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。