「ノジマTリーグ 2024-2025シーズン」は22日、代々木第二体育館にて木下アビエル神奈川と日本生命レッドエルフによるプレーオフ女子のセミファナイルが行われる。試合前に両チームのオーダーが発表されている。

■前日会見で日本生命がオーダー開示

3位通過の日本生命は、レギュラーシーズンで2位のKA神奈川との勝ち点差が「16」。前日の記者会見で4マッチのオーダー開示がされ、第1マッチには笹尾明日香、麻生麗名ペア、第2マッチには赤江夏星、第3マッチには笹尾、第4マッチには上澤杏音がそれぞれ名を連ねていた。

そんななかKA神奈川は第1マッチに長粼美柚と韓国選手の朱芊曦(チュ・チョンヒ)をダブルスで起用。第2マッチには張本美和、第3マッチには平野美宇のパリ五輪代表メンバーをそれぞれ起用し、第4マッチには2点起用で朱芊曦がメンバー入りした。

なお、セミファイナルの勝利チームは23日に、レギュラシーズン首位の日本ペイントマレッツとと対戦する。歴代のTリーグ覇者であるKA神奈川と日本生命が下剋上でのプレーオフ制覇に向けてファイナル進出なるかは注目が集まる。

■両チームのオーダー

第1マッチ

長粼美柚、朱芊曦 vs. 笹尾明日香、麻生麗名

第2マッチ

張本美和 vs. 赤江夏星

第3マッチ

平野美宇 vs. 笹尾明日香

第4マッチ

朱芊曦 vs. 上澤杏音