Ç¤â¿Í¤âÌ¿¤òÍî¤È¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ø½Å¾ÉÇ®À·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¸õ·²¡ÊSFTS¡Ë¡Ù¸¶°ø¤ä¾É¾õ¡¢Í½ËÉË¡¤ò²òÀâ
¸¶°ø¤Ï¥Þ¥À¥Ë
¡Ö½Å¾ÉÇ®À·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¸õ·²¡ÊSFTS¡¿°Ê²¼SFTS¡Ë¡×¤Ï¡¢¿Í½Ã¶¦ÄÌ´¶À÷¾É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¡ÖSFTS¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤ò»ý¤Ã¤¿¥Þ¥À¥Ë¤ËÒû¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥À¥Ë¤ËÒû¤Þ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´¶À÷¤·¤¿¿Í´Ö¤äÆ°Êª¤ÎÂÎ±Õ¤ä·ì±Õ¤ÎÀÜ¿¨¤Ç´¶À÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖSFTS¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌî³°Ç¤Ë³ú¤Þ¤ì¤¿½÷À¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËSFTS¤òÈ¯¾É¤·¡¢»àË´¤·¤¿Îã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯3·î¡¢´µ¼Ô¤«¤é°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡Ê¥Ò¥È¤«¤é¥Ò¥È¡Ë¤Ø¤Î´¶À÷¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥À¥Ë¤Ï¼ç¤Ë½Õ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ³èÆ°Åª¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áð¤à¤é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³ÎÓ¤ä¸ø±à¡¢²ÏÀîÉß¡¢¼«Âð¤ÎÄí¡¢Èª¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤ä¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¢Áð´¢¤ê¡¢Èª»Å»ö¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡ÖSFTS¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤òÇÞ²ð¤¹¤ë¥Þ¥À¥Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¿¥È¥²¥Á¥Þ¥À¥Ë¡¢¥Ò¥²¥Ê¥¬¥Þ¥À¥Ë¡¢¥ª¥ª¥È¥²¥Á¥Þ¥À¥Ë¡¢¥¥Á¥Þ¥À¥Ë¡¢¥¿¥«¥µ¥´¥¥é¥é¥Þ¥À¥Ë¤Ê¤É¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥À¥Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¹ÈÈÃÇ®¡×¤ä¡Ö¥é¥¤¥àÉÂ¡×¡¢¡Ö²óµ¢Ç®¡×¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤âÇÞ²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³èÈ¯²½¤¹¤ë¥·ー¥º¥ó¤ÏÆÃ¤Ë¡¢½½Ê¬¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤È¤Ï¡©
SFTS¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤È¡¢6Æü～2½µ´Ö¤ÎÀøÉú´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£È¯Ç® ¿©ÍßÉÔ¿¶ ÅÇ¤µ¤ ¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¼ð¤ì Çò·ìµå¤Î¸º¾¯
SFTS¤ÎÃ×»àÎ¨¤Ï¹â¤¯¡¢Ç¤¬´¶À÷¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½Å¾É²½¤·¤¿Ëö¤Ë¡¢Ìó6³ä¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¾É¾õ¤Ï¡¢²«áÕ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¿Í´Ö¤ÎÃ×»àÎ¨¤Ï6～30¡óÄøÅÙ¤Ç¡¢¾åµ¤Çµó¤²¤¿°Ê³°¤Ë¤â¡¢Æ¬ÄË¤ä¶ÚÆùÄË¡¢°Õ¼±¾ã³²¡¢Èé²¼½Ð·ì¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢SFTS¤Ï¡¢Ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤ÎÌ¿¤ò¤â¶¼¤«¤¹´í¸±¤Ê´¶À÷¾É¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¸ú²ÌÅª¤ÊÍ½ËÉË¡¤È¤Ï¡©
·ëÏÀ¤ò¸À¤¦¤È¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éSFTS¤Î·èÄêÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó¤ÏÀÅÌ®ÅÀÅ©¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾ÉÎÅË¡¡£°¦Ç¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆþÇ°¤Ê´¶À÷Í½ËÉÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
´°Á´¼¼Æâ»ô°é¤Ç¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬³°¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°¦Ç¤¬´¶À÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ú²ÌÅª¤ÊÍ½ËÉºö¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ê¥Þ¥À¥Ë¶î½üÌô¤ÎÅêÍ¿¤Ç¤¹¡£¥Þ¥À¥Ë¤Î¶î½üÌô¤Ë¤Ï¡¢¾ûºÞ¤ä¥¹¥×¥ìー¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¡ÊÇØÃæ¤Ê¤É¤ËÅ©²¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËüÁ´¤ò´ü¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢Áð¤à¤é¤ä²ÏÀîÉß¤Ê¤É¡¢¥Þ¥À¥Ë¤¬À¸Â©¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤à¤ä¤ß¤ËÎ©¤ÁÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤ÇÎ©¤ÁÆþ¤ëºÝ¤Ï¡¢Ä¹Âµ¤äÄ¹¥º¥Ü¥ó¤ÎÃåÍÑ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ëü¤¬°ì¡¢¥Þ¥À¥Ë¤ËÒû¤Þ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ä¤Ö¤·¤¿¤ê¡¢ÌµÍý¤Ë°ú¤¤Ï¤¬¤½¤¦¤È¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£¥Þ¥À¥Ë¤ÎÂÎ±Õ¤¬ÈéÉæÆâ¤òµÕÎ®¤·¡¢²½Ç¿¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â®¤ä¤«¤ËÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
SFTS¤Ï¡¢¿Í½Ã¶¦ÄÌ´¶À÷¾É¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥À¥Ë¤òÇÞ²ð¤È¤·¤¿¡ÖSFTS¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥À¥Ë¤Ï¡¢3·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ³èÀ²½¤·¡¢¼ç¤ËÁð¤à¤é¤Ê¤É¡¢ÎÐË¤«¤Ê¾ì½ê¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤Ê¶¼°Ò¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î´¶À÷¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°¦Ç¤Ø¤Î¶î½üÌô¤ÎÅêÍ¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áð¤à¤é¤Ê¤É¤Î´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¢¤¨¤Æ¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Æüº¢¤«¤éÍ½ËÉÂÐºö¤ËÅØ¤á¤Æ¡¢°¦Ç¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÌ¿¤â¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)