東京の穴場スポット見つけたかも。ホテルでお花見気分を楽しめる！春休み旅行は「OMO5東京五反田」で決まり

桜の名所として知られる、東京・中目黒。桜の時期は多くの観光客でにぎわっていますよね。実は目黒川の下流である品川エリアも、お花見スポットとして人気があるんです。せっかくならお花見をしたあと、ゆっくりと周辺エリアでグルメを楽しみながらゆっくり過ごしてみるのはいかが?五反田のホテル「OMO5東京五反田 by 星野リゾート」では、現在レトロな空間で桜がテーマのクリームソーダとプリンを味わえるイベントを開催中。

本物の桜を満喫したあと、ホテルでも思い出に浸ることができますよ。夜景とグルメを楽しめる「OMO5東京五反田 by 星野リゾート」五反田駅から徒歩約6分のところに位置する、「OMO5東京五反田 by 星野リゾート」。外には大きなモニュメントが建っており、見つけやすい目印になっています。「OMO(おも)」とは、星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街を愛するスタッフが地域の方と仕掛ける新感覚のホテルで、穴場グルメや人気観光スポットの攻略法など、街の楽しみ方を提案しているんです。「OMO5東京五反田 by 星野リゾート」のコンセプトは、高層階からの夜景と食通も唸るグルメを楽しむ「街ナカ」ホテル。名店がひしめくグルメシティであるうえに、高い建物が少ないからこそ、部屋から美しい夜景を楽しめるのが特徴だといいます。エレベーターに乗り、フロントがある14階へ。木の温もりを感じられる、開放的な空間が広がっています。客室には大きな窓があり、街を一望できちゃう!ソファに腰掛けて夜景を見ながら、ドリンクやお菓子を楽しむのも良さそうですね。「桜ゆらり 夜の喫茶」イベントで春仕様に「OMO5東京五反田 by 星野リゾート」では、3月3日(月)から4月25日(金)までの期間、レトロな空間で桜がテーマのクリームソーダとプリンを味わえるイベント「桜ゆらり 夜の喫茶」が開催中。宿泊者は20:30〜23:00の時間、OMOベース(ラウンジ・空中庭園)でイベントを楽しめます。レトロな空間デザインのラウンジが、桜をテーマにした装飾で彩られていますよ。日が暮れたあとのラウンジは、明かりが灯って幻想的…。テーブルには桜やキャンドルがセッティングされていて、写真映えもばっちりです!地上60メートルに位置する空中庭園も、期間限定で桜色にライトアップ。屋上にいながら、夜もお花見気分を味わえそうですよね。ピンクの光を眺めたり、街の景色を楽しんだり、ゆったりとした時間を過ごせます。ここでしか味わえないクリームソーダとプリンは必食!「桜ゆらり 夜の喫茶」には、桜がテーマのクリームソーダとプリンが登場。レトロ感がただよう「クリームソーダ」(税込1000円)は、かわいらしい見た目からも春らしさを感じられます。桜味のドリンク、桜を練りこんだアイス、桜型のチョコレートを使った、桜尽くしの一品。夕食後でもさっぱりと飲めるようにと、ソーダにはレモンの風味も加えられているそうです。後味も爽やかで、食後にぴったりのすっきり感。桜の塩漬けも程よいアクセントになっていますよ。「プリン」(税込800円)は、五反田にあるパティスリー「LES CACAO」が本イベントのために特別に製作したもの。プリンは少し固めのしっかり食感で、ふんわりとした舌触りの桜クリームとの相性が抜群なんです!コクのあるプリンと、優しい桜の風味が合わさった、絶妙な塩梅をぜひ楽しんでみて。五反田に泊まってお花見・東京観光もアリかもこれから桜が満開に近づく頃。お花見がてらホテルに泊まって夜まで桜を堪能するのも、通な楽しみ方かもしれません。春休み旅行を計画している人も、ぜひ宿泊先リストに追加してみてはいかがでしょう。「桜ゆらり 夜の喫茶」概要期間:2025年3月3日(月)〜4月25日(金)場所:OMO5東京五反田 by 星野リゾート OMOベース(ラウンジ・空中庭園)予約:不要対象:宿泊者公式サイト: https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5tokyogotanda/