½÷»ÒACL½à¡¹·è¾¡¤ØÄ´À°¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢»°É©½Å¹©±ºÏÂ
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼WE¥ê¡¼¥°¤Î»°É©½Å¹©±ºÏÂ¤Ï23Æü¤Ë·§Ã«¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë½à¡¹·è¾¡¤ÇÉð´Á¹¾Âç¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£22Æü¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆâ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎDFÀÐÀî¤Ï¡Ö°ã¤¦¹ñ¤ÎÁª¼ê¤ÈÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¡£Í¥¾¡¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡WE¥ê¡¼¥°¤ò2Ï¢ÇÆÃæ¤Î»°É©½Å¹©±ºÏÂ¤Ï¡¢º£µ¨¿·Àß¤µ¤ì¤¿½÷»ÒACL¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°¤ò3ÀïÁ´¾¡¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¡£²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢ÃË»Ò¤ÎJ1±ºÏÂ¤ÎACLÀ©ÇÆ¤ò¸«¤Æ¤¤¿Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Î±ö±Û¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂç²ñ¡£½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÁÀ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£