THE ORAL CIGARETTESが、2025年7月より日本テレビ系金曜よる11時「フラアニ」枠にて全国30局ネットで放送のアニメ『桃源暗鬼』OP主題歌に新曲「OVERNIGHT」が決定したことを発表した。『桃源暗鬼』は「週刊少年チャンピオン」で連載中の漆原侑来による人気漫画作品だ。昔話「桃太郎」を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描く。コミックス累計部数は300万部突破、2023年6月に「『桃源暗鬼』プロジェクト」が始動し、第一弾として舞台『桃源暗鬼』、第二弾としてTVアニメ『桃源暗鬼』が展開される。

◆ ◆ ◆◾️山中拓也(Vo, G)コメント今回、『桃源暗鬼』のオープニング主題歌を担当させていただけて大変光栄に思います! 理想の自分とは懸け離れてしまっても、それでも正義を全うしようとする主人公の姿を楽曲で表現させていただきました。作品の中での主人公の状況は、日常生活でも多々当てはまることが多いと思います。「もっと自分がこうだったら良かった…」と後悔するだけで人生を終えてしまわないように、この楽曲が誰かの背中を押せる一曲になって欲しいと願っています。僕もすごく楽しみにしてるアニメなので、皆さんに楽曲と共に楽しんでいただけると嬉しいです!◆ ◆ ◆さらに、アニメPV第二弾映像にて主題歌「OVERNIGHT」の一部が初解禁された。疾走感溢れるサウンドの上にメロディアスなボーカルラインが乗ったロックナンバーに仕上がっているという。映像には、“鬼”だと知った主人公・一ノ瀬四季が入学する鬼の養成学校「羅刹学園」での様子を中心に、新規映像がふんだんに使用されており、楽曲とも相まって高揚感高まるPV第二弾映像になっているとのことだ。

リリース情報



6thアルバム『AlterGeist0000』発売日:2025年1月22日(水)購入:http://lnk.to/AlterGeist0000_CD配信:https://oral.lnk.to/AlterGeist0000PR◆形態 / 品番 / 価格・完全数量限定盤(CD / Blu-ray / 特製ブックレット /「AlterGeist0000」オリジナルキーホルダー / 12インチアナログサイズ豪華BOX)BRCA.00152 11,000円(税込)※THE ORAL CIGARETTES OFFICIAL SHOP限定流通商品・初回限定盤(CD / Blu-ray)PCCA.06350 5,500円(税込)・通常盤(CD only)PCCA.06351 3,300円(税込)◆封入特典・オーラルマンシール 全12種類(4 x 3 シーン)ランダム封入完全数量限定盤 :1シーン 4人1set+シークレット(5枚封入)初回限定盤・通常盤 :1枚封入*全12種類ランダム封入(シークレットもあり)*初回生産分のみ封入。・ARENA TOUR 2025「AlterGeist0000」CD封入先行シリアルコード*初回生産分のみ封入。◆CD収録内容01 Bitch!!02 DIKIDANDAN03 DUNK feat.Masato (coldrain)04 BUG05 UNDER and OVER(TVアニメ『来世は他人がいい』オープニング主題歌)06 OD07 ENEMY feat.Kamui08 SODA09 Enchant10 Savior Of My Life11 YELLOW(MBS/TBSドラマイズム枠TVドラマ『マイホームヒーロー』主題歌)12 愁13 See you again◆Blu-ray収録内容2024 Documentary & Interview 収録予定※初回限定盤/完全数量限定盤Blu-rayは共通となります。※商品内容に関しては予告なく変更する場合が御座います。