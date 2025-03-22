¿¹¸ýÇî»Ò¡¢¡Èµ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿Í§Ã£¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ê¤ó¤«µã¤±¤Æ¤¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¸ýÇî»Ò¤¬21Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£µ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿½÷Í¥¤ÎµÆÃÓÅí»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿¹¸ýÇî»Ò¡Ê56¡Ë¤Î¼ã¤¤º¢¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¿¹¸ý¤Ï¼«¿È¤¬DJ¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØKISS¡õSMILE¡Ù¡Êbayfm¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀè½µ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¤ªÍ§Ã£¤ÎµÆÃÓÅí»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡¢²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤Åí¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈµÆÃÓ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢µÆÃÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö90Ç¯Âå¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ê¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ±¤¸Ç¯Îð¤Î»äÃ£¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÅí¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¢¤ë¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±¤·¤¿¤ê¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ë¥Ï¥°¤·¤¿¤Î¡£¤Ç¡¢ÌÜ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ê¤ó¤«µã¤±¤Æ¤¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÅí¤Á¤ã¤ó¤ÈÆó¿Í¤Çµã¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤âÎÏ¶¯¤¯¥Ï¥°¡×¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤º¤È¤â¡¢¥¦¥ë¥¦¥ë¤·¤¿ÌÜ¤Çð÷¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×¤È¸ß¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö°ìÇ¯¡¢Àè¤ò¹Ô¤¯Åí¤Á¤ã¤ó¡£¤º¤Ã¤È½ã¿è¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤Åí¤Á¤ã¤ó¤ÎÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤È´èÄ¥¤ê¤È¡×¡ÖÆ±¤¸»þÂå¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤¢¡¢40Ç¯¡Ä¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ß¾å¤²¤ë¤â¤Î¤¬¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö»äÃ£50Âå¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ô¤¤Þ¤¹¤è Åí¤È¿¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â½Ï¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£