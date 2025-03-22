【愛知杯】永島まなみ騎手に直撃！クラシック好走馬スウィープフィートとコンビ復活！初海外の（秘）エピソードも



【動画】愛知杯 永島まなみ騎手に直撃｜https://youtu.be/IWyW_irm16g

第62回愛知杯（GIII）枠順

2025年3月23日（日）2回中京4日 発走時刻：15時15分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 テイエムスパーダ（牝6 川須栄彦）

1-2 エポックヴィーナス（牝4 和田竜二）

2-3 リバーラ（牝5 角田大和）

2-4 セントメモリーズ（牝4 石川裕紀人）

3-5 コラソンビート（牝4 丹内祐次）

3-6 シングザットソング（牝5 斎藤新）

4-7 イフェイオン（牝4 川又賢治）

4-8 ドナベティ（牝4 丸山元気）

5-9 カピリナ（牝4 戸崎圭太）

5-10 モリノドリーム（牝6 荻野極）

6-11 クランフォード（牝4 西村淳也）

6-12 ベガリス（牝5 藤懸貴志）

7-13 グランテスト（牝5 団野大成）

7-14 エトヴプレ（牝4 幸英明）

7-15 オードリーバローズ（牝5 A.シュタルケ）

8-16 ワイドラトゥール（牝4 北村友一）

8-17 スウィープフィート（牝4 永島まなみ）

8-18 ナナオ（牝4 小沢大仁）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。







【ウイニング競馬 毎週土曜日 テレ東系列15:00～／BSテレ東 14:30～放送中】

春の陽気に誘われ蕾が開く中山開催4週目は「フラワーカップ（GIII）」を中心にお届け！3歳牝馬の大舞台に向け目の離せない前哨戦です！

阪神では「若葉S（L）」中京では「ファルコンS（GIII）」と各地で3歳注目レースが行われます！

ゲストに爆笑問題・田中裕二さんが2度目の出演！今度こそ大的中なるか！？

＜出演者＞

【司会者】

キャプテン渡辺、冨田有紀(テレビ東京アナウンサー)

【ゲスト】

田中裕二（お笑い芸人・爆笑問題）

【解説者】

大久保洋吉（元調教師）、三嶋まりえ（東京スポーツ）

【実況者】

矢野吉彦、

板垣龍佑、立川周、髙橋大悟、神野裕（テレビ東京アナウンサー）