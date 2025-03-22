【愛知杯】永島まなみ騎手に直撃！クラシック好走馬スウィープフィートとコンビ復活！初海外の（秘）エピソードも
【動画】愛知杯 永島まなみ騎手に直撃｜https://youtu.be/IWyW_irm16g
第62回愛知杯（GIII）枠順
2025年3月23日（日）2回中京4日 発走時刻：15時15分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 テイエムスパーダ（牝6 川須栄彦）
1-2 エポックヴィーナス（牝4 和田竜二）
2-3 リバーラ（牝5 角田大和）
2-4 セントメモリーズ（牝4 石川裕紀人）
3-5 コラソンビート（牝4 丹内祐次）
3-6 シングザットソング（牝5 斎藤新）
4-7 イフェイオン（牝4 川又賢治）
4-8 ドナベティ（牝4 丸山元気）
5-9 カピリナ（牝4 戸崎圭太）
5-10 モリノドリーム（牝6 荻野極）
6-11 クランフォード（牝4 西村淳也）
6-12 ベガリス（牝5 藤懸貴志）
7-13 グランテスト（牝5 団野大成）
7-14 エトヴプレ（牝4 幸英明）
7-15 オードリーバローズ（牝5 A.シュタルケ）
8-16 ワイドラトゥール（牝4 北村友一）
8-17 スウィープフィート（牝4 永島まなみ）
8-18 ナナオ（牝4 小沢大仁）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
【ウイニング競馬 毎週土曜日 テレ東系列15:00～／BSテレ東 14:30～放送中】
春の陽気に誘われ蕾が開く中山開催4週目は「フラワーカップ（GIII）」を中心にお届け！3歳牝馬の大舞台に向け目の離せない前哨戦です！
阪神では「若葉S（L）」中京では「ファルコンS（GIII）」と各地で3歳注目レースが行われます！
ゲストに爆笑問題・田中裕二さんが2度目の出演！今度こそ大的中なるか！？
＜出演者＞
【司会者】
キャプテン渡辺、冨田有紀(テレビ東京アナウンサー)
【ゲスト】
田中裕二（お笑い芸人・爆笑問題）
【解説者】
大久保洋吉（元調教師）、三嶋まりえ（東京スポーツ）
【実況者】
矢野吉彦、
板垣龍佑、立川周、髙橋大悟、神野裕（テレビ東京アナウンサー）