ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ビバリーヒルズ・ブランジェリー『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』フードメニュー

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ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』を開催！

全身で“カワイイ”の世界に飛び込み、究極ハッピーになれるスペシャルイベント。

今回は、そんな『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』期間中に「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」で提供される期間限定フードを紹介していきます。

 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ビバリーヒルズ・ブランジェリー『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』フードメニュー

 

 

販売場所：ビバリーヒルズ・ブランジェリー

 

「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」では、イースター感満載のメニューを提供中！

 

 

ガーデンで開かれるカラフル・イースター・アフタヌーンティーをイメージしたケーキもラインナップされています。

 

たまご＆パストラミビーフのイースター・サンドウィッチ

 

 

価格：1,800円

ローストハム＆パストラミビーフとたまごが相性抜群！

 

 

いろんなたまごがかわいい、心もお腹も大満足なイースターエッグサンドウィッチです。

 

イースター・エッグ・ケーキ 〜ピスタチオ＆レモン〜

 

 

価格：900円

ひよこの足跡やたまごがかわいいケーキ。

レモン風味が爽やかな味わいです。

 

キャロット・ケーキ 〜シナモン＆クルミ〜

 

 

価格：900円

クルミやチーズクリームなどを使った本格的なキャロットケーキ。

トッピングのニンジンチョコがかわいい☆

 

イースターバニー・ケーキ 〜ストロベリー＆ピーチ

 

 

価格：950円

パステルカラーとうさ耳がかわいいケーキ。

ストロベリー＆ピーチに紅茶風味のアクセントが上品な味わいです。

 

プリン・ア・ラ・モード・タルト

 

 

価格：900円

プリン・ア・ラ・モードがタルトに変身！

ちょっと固めでたまご感たっぷり。

どこか懐かしい味わいが楽しめます。

 

スモークサーモン＆彩り野菜のイースター・サラダ

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

たまご on たまごがイースターらしいカラフルなサラダ。

サーモンと海老をトッピングして豪華に！

ペイザンヌドレッシングでいただきます。

 

たまごやうざぎなどがモチーフになったカラフルかわいいメニューがずらり！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ビバリーヒルズ・ブランジェリー『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』フードの紹介でした。

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※『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』は、キユーピー株式会社が協賛しています

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