カラフルかわいいメニューがずらり！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ビバリーヒルズ・ブランジェリー『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』フード
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』を開催！
全身で“カワイイ”の世界に飛び込み、究極ハッピーになれるスペシャルイベント。
今回は、そんな『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』期間中に「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」で提供される期間限定フードを紹介していきます。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ビバリーヒルズ・ブランジェリー『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』フードメニュー
販売場所：ビバリーヒルズ・ブランジェリー
「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」では、イースター感満載のメニューを提供中！
ガーデンで開かれるカラフル・イースター・アフタヌーンティーをイメージしたケーキもラインナップされています。
たまご＆パストラミビーフのイースター・サンドウィッチ
価格：1,800円
ローストハム＆パストラミビーフとたまごが相性抜群！
いろんなたまごがかわいい、心もお腹も大満足なイースターエッグサンドウィッチです。
イースター・エッグ・ケーキ 〜ピスタチオ＆レモン〜
価格：900円
ひよこの足跡やたまごがかわいいケーキ。
レモン風味が爽やかな味わいです。
キャロット・ケーキ 〜シナモン＆クルミ〜
価格：900円
クルミやチーズクリームなどを使った本格的なキャロットケーキ。
トッピングのニンジンチョコがかわいい☆
イースターバニー・ケーキ 〜ストロベリー＆ピーチ
価格：950円
パステルカラーとうさ耳がかわいいケーキ。
ストロベリー＆ピーチに紅茶風味のアクセントが上品な味わいです。
プリン・ア・ラ・モード・タルト
価格：900円
プリン・ア・ラ・モードがタルトに変身！
ちょっと固めでたまご感たっぷり。
どこか懐かしい味わいが楽しめます。
スモークサーモン＆彩り野菜のイースター・サラダ
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
たまご on たまごがイースターらしいカラフルなサラダ。
サーモンと海老をトッピングして豪華に！
ペイザンヌドレッシングでいただきます。
たまごやうざぎなどがモチーフになったカラフルかわいいメニューがずらり！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ビバリーヒルズ・ブランジェリー『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』フードの紹介でした。
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※『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』は、キユーピー株式会社が協賛しています
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