ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』を開催!

全身で“カワイイ”の世界に飛び込み、究極ハッピーになれるスペシャルイベント。

今回は、そんな『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』期間中に「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」で提供される期間限定フードを紹介していきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ビバリーヒルズ・ブランジェリー『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』フードメニュー

販売場所:ビバリーヒルズ・ブランジェリー

「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」では、イースター感満載のメニューを提供中!

ガーデンで開かれるカラフル・イースター・アフタヌーンティーをイメージしたケーキもラインナップされています。

たまご&パストラミビーフのイースター・サンドウィッチ

価格:1,800円

ローストハム&パストラミビーフとたまごが相性抜群!

いろんなたまごがかわいい、心もお腹も大満足なイースターエッグサンドウィッチです。

イースター・エッグ・ケーキ 〜ピスタチオ&レモン〜

価格:900円

ひよこの足跡やたまごがかわいいケーキ。

レモン風味が爽やかな味わいです。

キャロット・ケーキ 〜シナモン&クルミ〜

価格:900円

クルミやチーズクリームなどを使った本格的なキャロットケーキ。

トッピングのニンジンチョコがかわいい☆

イースターバニー・ケーキ 〜ストロベリー&ピーチ

価格:950円

パステルカラーとうさ耳がかわいいケーキ。

ストロベリー&ピーチに紅茶風味のアクセントが上品な味わいです。

プリン・ア・ラ・モード・タルト

価格:900円

プリン・ア・ラ・モードがタルトに変身!

ちょっと固めでたまご感たっぷり。

どこか懐かしい味わいが楽しめます。

スモークサーモン&彩り野菜のイースター・サラダ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

たまご on たまごがイースターらしいカラフルなサラダ。

サーモンと海老をトッピングして豪華に!

ペイザンヌドレッシングでいただきます。

たまごやうざぎなどがモチーフになったカラフルかわいいメニューがずらり!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ビバリーヒルズ・ブランジェリー『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』フードの紹介でした。

『クロミ・ライブ』が進化を遂げてカムバック!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』まとめ 『クロミ・ライブ』が進化を遂げてカムバック!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』まとめ 続きを見る

※『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』は、キユーピー株式会社が協賛しています

HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.

MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.

© Nintendo

TM and © 2025 Sesame Workshop

© 2025 Peanuts Worldwide LLC

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5012402

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

© 2025 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

© SCRAP

©東野圭吾/集英社

ⓒFujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2025

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post カラフルかわいいメニューがずらり!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ビバリーヒルズ・ブランジェリー『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』フード appeared first on Dtimes.