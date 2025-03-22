『薫る花は凛と咲く』7月放送開始でPV公開 キャスト6人発表！中山祥徳・井上ほの花ら
テレビアニメ『薫る花は凛と咲く』が、7月より放送されることが決定した。あわせてPVが公開されキャスト陣も発表された。
【動画】癒される…公開された『薫る花は凛と咲く』PV
紬凛太郎を中山祥徳、和栗薫子を井上ほの花、宇佐美翔平を戸谷菊之介、夏沢朔を内山昂輝、依田絢斗を石橋陽彩、保科昴を山根綺が演じる。
同作は、2021年10月より漫画アプリ「マガポケ」にて連載がスタートした同名漫画が原作で、底辺男子校・千鳥高校と、お嬢様高・桔梗女子が並び立つとある町で、千鳥高校の強面な男子・紬凛太郎と、桔梗女子の和栗薫子が繰り広げる青春学園ストーリー。
■CAST
紬 凛太郎：中山祥徳
和栗薫子：井上ほの花
宇佐美翔平：戸谷菊之介
夏沢 朔：内山昂輝
依田絢斗：石橋陽彩
保科 昴：山根綺
■STAFF
原作：三香見サカ『薫る花は凛と咲く』（講談社「マガジンポケット」連載）
監督：黒木美幸
准監督：山口 智
シリーズ構成：山崎莉乃
シリーズ演出：都築 遥
キャラクターデザイン・総作画監督：徳岡紘平
音楽：原田萌喜
制作：CloverWorks
【動画】癒される…公開された『薫る花は凛と咲く』PV
紬凛太郎を中山祥徳、和栗薫子を井上ほの花、宇佐美翔平を戸谷菊之介、夏沢朔を内山昂輝、依田絢斗を石橋陽彩、保科昴を山根綺が演じる。
同作は、2021年10月より漫画アプリ「マガポケ」にて連載がスタートした同名漫画が原作で、底辺男子校・千鳥高校と、お嬢様高・桔梗女子が並び立つとある町で、千鳥高校の強面な男子・紬凛太郎と、桔梗女子の和栗薫子が繰り広げる青春学園ストーリー。
■CAST
紬 凛太郎：中山祥徳
和栗薫子：井上ほの花
宇佐美翔平：戸谷菊之介
夏沢 朔：内山昂輝
依田絢斗：石橋陽彩
保科 昴：山根綺
■STAFF
原作：三香見サカ『薫る花は凛と咲く』（講談社「マガジンポケット」連載）
監督：黒木美幸
准監督：山口 智
シリーズ構成：山崎莉乃
シリーズ演出：都築 遥
キャラクターデザイン・総作画監督：徳岡紘平
音楽：原田萌喜
制作：CloverWorks