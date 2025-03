お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰が、ゲーム『プロ野球スピリッツA』の動画に出演することがわかった。近日、YouTube「パワプロ・プロスピ公式チャンネル」にて公開される。先行して動画内で『プロスピ』愛を語る春日のインタビューの一部が公開された。動画内では「オードリー春日のプロスピ愛はほっものか!?突撃調査」と題した企画が実施。ラジオ番組でも『プロスピ』愛を伝えている春日だが、「世に放たれた(リリースされた)時からやっている。テレビゲーム版からずっとやらせてもらっていたので、あれはもう、初代からやっているかな。全作」と告白。

一日のプレイ時間は「やってはいけない時間以外はやってますね」とニヤリ。質問者から「やってはいけない時間とは?」と問われると、「ロケ中とか、カメラが回っている前でやっていたらおかしいじゃないですか!(笑)あとは睡眠、お風呂の時とか」とツッコミ。しかし「今、思えば申し訳ないのが、確定申告の時期に税理士さんと打ち合わせをして、その最中にテーブルの下でやってましたね」と笑いつつ、「(このインタビューも)ちょっと早く終わらないかなって、思っていますけど(笑)」と笑わせた。そんな春日がドハマりしているゲーム『プロ野球スピリッツA』は、25日より2025シーズンがグランドオープンする。