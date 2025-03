俳優の鈴木亮平が主演する劇場版最新作『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』の公開(8月1日)に向けて、日本全国にERカーが緊急出動する3大ミッションが展開される。■第1ミッション:待っているだけじゃ見られない景色がある3月27日〜28日の2日間限定で、『TOKYO MER』の象徴であるERカーの【TO1】と、最新作『南海ミッション』に登場するERカーの【NK1】の2台が東京タワーに出動!この場所でしか見ることのできない満開の桜とERカーのコラボレーション、その名も「TOKYO MER お花見ミッション ―OHANAMI MISSION―」の実施が決定。

TOKYO MERと南海MER、それぞれのチームユニフォームを着てERカーとの撮影体験ができるほか、ショートアニメ『GO! GO! TOKYO MER〜緊急事態と戦う仲間達〜』に登場するキタミの着ぐるみとのグリーティング、撮影で実際に使用された衣装・小道具などの展示が楽しめる。南海MERのピンクのユニフォームと、舞台となった沖縄・鹿児島にちなんで、ピンクサーターアンダギーやピンクおでんなど、この会場でしか味わうことのできないスペシャルメニューをそろえたキッチンカーも登場。公式グッズ販売会で2000円(税込)以上購入すると「TOKYO MER特製ステッカー」をプレゼント(※無くなり次第終了)。また、3月27日〜4月6日の期間限定で、高さ150メートルまで続く約600段の階段を昇る「東京タワーオープンエア外階段ウォーク」に参加者に、ここだけでしか手に入らない“お花見ミッションオリジナルエンブレムシール”の配布が決定。オープンエア外階段ウォークについては、東京タワー公式ホームページにて確認できる。■第2ミッション:『MER』シリーズに登場するERカーが横浜日本丸パークに集結4月30日から、5月2日の3日間限定で、前作映画の舞台となった横浜で「TOKYO MER 横浜ミッション―YOKOHAMA MISSION―」の実施が決定。会場となるのは、劇中でも登場した日本丸メモリアルパーク。NK1(南海MER)・TO1(TOKYO MER)・YO1(YOKOHAMA MER)の『劇場版』に登場する全車両に加えて、ドラマシリーズで登場した唯一のバイク型 ERカー・T03も集結。この会場でしか見ることのできない、ファン垂涎のイベントとなる。詳細は映画公式サイトにて順次公開予定。■第3ミッション:あなたの街へERカーが出動!商業施設などを回る「TOKYO MER全国キャラバン」がスタート!ドラマ放送後・前作公開時に大好評を博した「TOKYO MER全国キャラバン」が、今作でも実施決定。全国にERカーが緊急出動する。第3ミッションの詳細は『TOKYO MER』全国キャラバン(TBS公式X:https://x.com/Tokyomerercar)にて順次公開予定。■さらに、MERアニメ『GO! GO! TOKYO MER 緊急事態と戦う仲間達』がスポーツエンターテイメント「SAUKE」と夢のコラボが決定!『TOKYO MER』のメンバーが、かわいい動物のキャラクターになったアニメ『GO! GO! TOKYO MER 緊急事態と戦う仲間達』と、TBSのスポーツエンターテイメント「SASUKE」とコラボが決定。今回の『GO!GO!MER』では、「SASUKE」に登場する超人的プレイヤーの中でも、最も強烈なインパクトを持つあの方が…MERにまさかの新加入!?見逃せない展開が待っている。3月25日午後5時よりSASUKE公式YouTubeチャンネル、およびTBS公式チャンネルYouTubooにて配信となる。