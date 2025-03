ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、人気ブランド「Lee」とベルメゾンがコラボレーションした、ディズニーデザイン「花柄持ち手の2WAYトートバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「花柄持ち手の2WAYトートバッグ(Lee)」

© Disney

価格:5,990円(税込)

サイズ:約36(底部23)×21×15cm

重さ:約360g

持ち手の立ち上がり寸法:約12cm

ショルダー調節可・取り外し可

ショルダーベルト長さ:最短約77cm〜最長約137cm

素材:綿、付属:ポリエステル

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

人気ブランド「Lee」とのコラボで誕生したトートバッグ。

ナチュラルな風合いのキャンバス地のバッグで、花の総柄プリントの部分使いが映えます☆

トートバッグとショルダーバッグの2WAY仕様で、ショルダーベルトは取り外しOK!

上品で華やかなデザインなのでどのようなコーディネートとも相性バッチリです。

デザインは全部で3種類がラインナップ。

おしゃれキャット マリー

© Disney

『おしゃれキャット』に登場する「マリー」デザインのバッグ。

「マリー」のイメージカラーでもあるピンクが使われ、全体的にかわいい雰囲気!

© Disney

総柄部分には「マリー」のシルエットや、塔、お花などのアートがあしらわれています。

お花のカラーやデザインも様々でとってもおしゃれ☆

ピーター・パン

© Disney

『ピーター・パン』デザインのバッグ。

ショルダーベルトは青、総柄部分は水色で爽やかなテイストに◎

© Disney

総柄部分には、すずらんが散りばめられています。

空を飛んでいる「ピーター・パン」や「ウェンディ」、「ジョン」、「マイケル」のシルエットがさりげなくプリントされているのもポイント!

ふしぎの国のアリス

© Disney

『ふしぎの国のアリス』デザインのバッグ。

総柄部分のカラフルなプリントがインパクトたっぷりで大人かわいい☆

© Disney

「アリス」の姿はもちろん、「チェシャ猫」や劇中に登場するお花やちょうちょなどもデザインされています。

© Disney

<バックスタイル>

それぞれ後ろまで、総柄デザインが施されています。

© Disney

<オープン時>

ファスナー開閉で使いやすく、中にオープンポケットが2つ、ペットボトルホルダーが1つ、外にオープンポケットが2つ付いています。

© Disney

マチも広く、収納力バツグン◎

マチ部分まで花柄がプリントされています。

刺繍のブランドロゴも素敵!

人気ブランド「Lee」とベルメゾンがコラボレーションした、ディズニーデザイン「花柄持ち手の2WAYトートバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post マリー、ピーター・パン、アリス!ベルメゾン ディズニー「花柄持ち手の2WAYトートバッグ」 appeared first on Dtimes.