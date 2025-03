【Anime Japan 2025】 開催期間:3月22日~23日 開催場所:東京ビッグサイト(東京都江東区有明3-10-1)

本日3月22日より開催されているイベント「Anime Japan 2025」において、コスパがブース出展を行なっている。

コスパブースでは様々なアニメのグッズ販売を実施。「働いたら負け」や「勝ち確です。ありがとうございました。」、「イキってすみません…」、「不登校」など個性豊かなTシャツがラインナップされているほか、「鬼滅の刃」や「ONE PIECE」などジャンプ作品のグッズも販売されている。

