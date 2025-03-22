¡Ö¤»¤«¤Á¤å¡¼!!!!!¡¡¤µ¤¯¤È¤¢¤!!!¡×±Ç²èÈÇ¤Çà½ã°¦áÇ®±é2¿Í¤ÎàºÆ²ñá¼Ì¿¿¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÀä¶«¡Öº£²ó¤ÏÌµ»öÉ×ÉØ¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤¢¤ì¤³¤ìµã¤¯¤Ê¡×
¢¡2004Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ä¼Ò²ñ¸½¾Ý²½¤¹¤ë¤Û¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥È¢¡
¡¡2004Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡×¤ÇÎø¿ÍÌò¤À¤Ã¤¿2¿Í¤¬º£ÅÙ¤ÏÉ×ÉØÌò¤Ë¡½¡£àºÆ²ñá¼Ì¿¿¤ËSNS¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÌó14Ç¯¤Ö¤ê¡¢½é¤á¤ÆÉñÂæ¤Ç¤Î¶¦±é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹!¡×¤ÈÄ¹ÌîÊüÁ÷¤Îµ×ÊÝ·ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤È¿¹»³Ì¤ÐÔ¡£2¿Í¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡Ö¤ª¤É¤ëÉ×ÉØ¡×¤¬Ä¹Ìî¸©¤Î¾åÅÄ»Ô¤Ç¤â¸ø±é¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤ÏºÆ¶¦±é¤Ë¡Ö¿¹»³Ì¤ÐÔ¤ÈÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤ÎÊÂ¤Ó¤ò¤ß¤Æ¡¢¤»¤«¤Á¤å¡¼!!!!!¤µ¤¯¤È¤¢¤!!!¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Î»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç°¦¤ò¶«¤Ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥»¥«¥Á¥å¡¼¥³¥ó¥Ó²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö»þ¤ò·Ð¤Æº£²ó¤ÏÌµ»öÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ÎÞ¡×¡Ö2004Ç¯Ê¿À®16Ç¯¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡£¿¹»³Ì¤ÐÔ¡£¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Á¡£²û¤«¤·¤¤¡£¤¢¤ì¤³¤ìµã¤¯¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ö¤ª¤É¤ëÉ×ÉØ¡×¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹Ìî¸ø±é¤Ï5·î31Æü¡¢6·î1Æü¤Ë¥µ¥ó¥È¥ß¥å¡¼¥¼ Âç¥Û¡¼¥ë¡Ê¾åÅÄ»Ô¸òÎ®Ê¸²½·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£