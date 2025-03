セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年3月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『白雪姫』 & you マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『白雪姫』 & you マスコット

登場時期:2025年3月21日より順次

サイズ:全長約7×7×10cm

種類:全4種(白雪姫、王子、女王、魔女)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

手足を動かしてポージングを楽しめる、セガプライズの‟& you(アンドユー)”から、ディズニー映画『白雪姫』のマスコットが登場!

キャラクターたちの特徴を小さなマスコットで表現した、かわいらしいプライズです。

ラインナップは全部で4種類あり、単体ではもちろん、集めて飾っても楽しめます。

白雪姫

ディズニープリンセス「白雪姫」の‟& you”マスコット。

頬を赤く染め、頭には立体的なリボンをつけています☆

王子

「白雪姫」に一目惚れする「王子」をデザインした‟& you”マスコット。

グリーンの澄んだ瞳が美しく、真っ赤なマントをつけた姿がカッコイイ!

女王

「白雪姫」の美しさを妬む継母「女王」の‟& you”マスコット。

大きな王冠にキリッとした眉毛、口をきゅっと結んだ表情がインパクト抜群です。

魔女

老婆姿の「魔女」も‟& you”マスコットにラインナップ。

頭にはすっぽりと黒いマントをかぶり、特徴的なかたちの鼻やぎょろっとした目まで忠実に再現されています!

手足を自由に動かせるの、ぬい撮りにもぴったりなディズニーグッズ。

セガプライズの『白雪姫』 & you マスコットは、2025年3月21日よりより順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

