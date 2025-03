ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は2025年3月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『とむとじぇりーごっこ』 マスコット 〜すやすや〜を紹介します!

セガプライズ『とむとじぇりーごっこ』 マスコット 〜すやすや〜

登場時期:2025年3月14日より順次

サイズ:全長約6×5×10cm

種類:全3種(とむ、じぇりー、たふぃー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから登場している、『トムとジェリー』の日本オリジナルショートアニメーションシリーズ『とむとじぇりーごっこ』グッズ。

2025年3月は、すやすや眠った姿がかわいいマスコットが展開されます。

ラインナップはお腹に手を乗せた「とむ」、頬に手を当てた「じぇりー」、おくるみに包まれた「たふぃー」の3種類。

小棚やデスク周りなど、ちょっとしたスペースにディスプレイできる手のひらサイズで登場します。

頬をほんのりピンク色に染め、気持ちよさそうに眠る姿に癒やされるプライズです☆

日本オリジナルのショートアニメーション『とむとじぇりーごっこ』のかわいいプライズ。

セガプライズの『とむとじぇりーごっこ』 マスコット 〜すやすや〜は、2025年3月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

