¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Û¡Ö»ÖËà¶¡ÍÜ¡×¼Â¤é¤º¹â¾¾¾¦¤¬£±£°£°Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¤ÇÁá¼Â¤Ë´°ÇÔ¡¡ÅâÅÏÂç²æ¡ÖÉé¤±¤¿¤±¤É¶»¤òÄ¥¤ì¤¿¡×
¢¡Âè£¹£·²ó¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»ÌîµåÂç²ñÂè£µÆü¡¡¢¦£±²óÀï¡¡Áá¼Â£¸¡½£²¹â¾¾¾¦¡Ê£²£²Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¹â¾¾¾¦¡Ê¹áÀî¡Ë¤¬¡¢£±£¹£²£´Ç¯Âè£±²óÂç²ñ¤Î·è¾¡¥«¡¼¥É¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£ÅâÅÏ¡Ê¤«¤é¤È¡ËÂç²æ»°ÎÝ¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Æ±Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Ë×¸å£±£°£°Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿»ÖËàÄê°ì¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ó¡¢¼éÈ÷¤Ë½¢¤¯Á°¤Ë»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤Ë±¦¼ê¤ò¿¨¤ì¡¢º¸¼ê¤Ç»ý¤Ã¤¿Ë¹»Ò¤ò¶»¤ËÅö¤Æ¤Æ£³£°ÉÃ´Ö¡¢µ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡£¸ø¼°Àï¤Ç¹â¾¾¾¦¤Î»°ÎÝ¼ê¤¬¹Ô¤¦¡Ö»ÖËà¶¡ÍÜ¡×¤ò¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡Ö»ÖËà¤µ¤ó¤¬£±£°£°Ç¯¤Ë£±ÅÙµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ø¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¡£¡Ø»ÖËà¤µ¤ó¡¢¡Ê¹Ã»Ò±à¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡£»ÖËà¤µ¤ó¤Ï¡Ø»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ò»à¤ó¤Ç¤â¼é¤ë¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡£·Æü¤Ë°ßÄ²±ê¤ò´µ¤¤¡¢£±£·Æü¤Î³«²ñ¼°¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÏÈùÇ®¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤·¤¿¡££±²óÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¡¢£¸²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö£±¡¢£²ÂÇÀÊÌÜ¤ÏÂç¿¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÂÇ¤Ä¡×¡££²°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÇºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æ¤ò´Þ¤á¤ÆÁá¼Â¡ÊÅìµþ¡Ë¤È¤Ï£±£°£°Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¡£¹Ã»Ò±à¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤Ï½éÂÐÀï¤Ç½é¤á¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö¡Ê»ÖËà¤µ¤ó¤Ï¡ËÂè£±²óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤µ¤ì¤¿ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¡£Éé¤±¤¿¤±¤É¡¢¶»¤¬Ä¥¤ì¤¿¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÈ¿¾Ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à¤ÇÉé¤±¤¿Ê¬¡¢²Æ¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡£º£ÅÙ¤Ï¡Ø¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤è¡Ù¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£