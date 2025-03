インターネットは情報の入手や他者との交流において大きな利便性をもたらし、幸福度の向上と関連していることが明らかになっています。その一方で、日常生活に支障を来たすほどSNSやインターネットを使用してしまうインターネット依存症に陥る人々も存在しています。そんな中、1日3時間限定でオープンするSNS「Seven39」が登場しています。seven39https://www.seven39.com/

Seven39は日本時間で毎日8時39分から11時39分の間のみ利用可能です。その間に上記のリンクをクリックすると、以下のような画面が表示されます。まずは「Create an account」をクリック。ユーザー名やメールアドレス、パスワードを入力し、「Create account」をクリックします。アカウントの初期設定が完了したら、「Log in and join the fun」をクリック。ユーザー名またはメールアドレス、パスワードを入力して「Log in」をクリック。するとSeven39のタイムラインが表示されました。タイムラインの上部には、Seven39を利用できる残り時間が表示されています。投稿するには、画面上部の入力欄にテキストを入力して「Post」をクリック。投稿は以下のように表示されます。投稿にリプライが送信されるとこんな感じ。ページ上部「Stats」をクリックします。すると、その日のSeven39全体の投稿数やリプライ数、いいね数などが表示されます。また、ページをスクロールするとその日1日で最もいいねを集めた投稿がピックアップされて表示されます。自分の投稿を確認するには、右上のアイコンまたはユーザー名をクリック。これまでの投稿とそれに対するリプライなどが表示されました。この画面からプロフィールを更新することも可能です。なお、制限時間が過ぎると以下のような画面が表示されます。この時間中はタイムラインにアクセスすることはできませんが、アカウントの作成は可能です。Seven39は「SNSはみんなで一緒にオンラインになった方が幸せです。Seven39では無限にスクロールする必要がないほか、FOMOもありません。毎日3時間限定で楽しみましょう」と述べています。