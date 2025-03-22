º¹¤·¹þ¤àÍ¼Æü¡Ö¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¡×¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¡É¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó¡É¡¢2¿Í¤¤ê¤Ç²¿ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ö´°Á´¤Ë2¿Í¤ÎÀ¤³¦¡×
°ËÅì¤ÈÃæÂ¼¤Î¡È¥é¥ó¥¹¥³¥ó¥Ó¡É¤¬¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤ÇÃÌ¾Ð
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï3·î20Æü¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè7Àï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤È¤Î°ìÀï¤ò2-0¤Î¾¡Íø¤Ç¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤Ï³ÆÁª¼ê¤¬¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Î¡ÈÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¡É¤ÎÉ÷·Ê¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç¤Ï¸åÈ¾21Ê¬¡¢DF°ËÆ£ÍÎµ±¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ãæ±ûÆÍÇË¤ÇFW¾åÅÄåºÀ¤¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢ºÇ¸å¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF³ùÅÄÂçÃÏ¤Îµ»¤¢¤ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÇÄù¤á¤¿¡£Æ±42Ê¬¤Ë¤Ïµ×ÊÝ¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥Ë¥¢¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¯°ìÈ¯¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£2-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿ÆüËÜ¤ÏºÇÂ®¤ÇWÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍâÆü¤ÏÁª¼ê³Æ¼«¤Ç¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤òÁæ¤°MF°ËÅì½ãÌé¤ÈFWÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÃÌ¾Ð¤¹¤ë2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢Í¼Æü¤¬º¹¤·¹þ¤à¼¼Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÏ¯¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤â¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¡×¡Ö¤É¤ó¤À¤±¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¤ó¤è¡×¡Ö´°Á´¤Ë2¿Í¤ÎÀ¤³¦¡×¡ÖÍ¼Êë¤ì´¶³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë