2026北中米W杯の欧州予選がスタートし、イングランド代表はアルバニア代表と対戦。2-0とトーマス・トゥヘル監督の初陣を飾った。



新たにトゥヘル体制でリスタートしたイングランドの初ゴールを決めたのは、初招集となったアーセナルの18歳マイルズ・ルイス・スケリーだ。20分、ジュード・ベリンガムからのスルーパスに反応したルイス・スケリーは大外から裏をとり、最後はGKトーマス・ストラコシャの股を抜いたシュートをゴールに流し込んだ。





"He's got a long career in the game if he keeps doing the good things"



