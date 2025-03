「AnimeJapan 2025」の中で行われた「Netflixスペシャルステージ」で、アニメ『Devil May Cry』の日本語版吹替予告映像や、『アーケイン』『BEASTARS Final Season』『My Melody & Kuromi』『ムーンライズ』の新カットなどが初めて公開されました。Netflix (ネットフリックス) 日本 - 大好きな映画やドラマを楽しもう!

https://www.netflix.com/jp/まずは、ラインナップ特別映像が上映されました。AnimeJapan 2025: Netflixが贈るアニメの注目作品 - Netflix - YouTube『SAKAMOTO DAYS』はNetflixにて配信中。©鈴木祐斗/集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会『炎炎ノ消防隊 参ノ章』はNetflixにて2025年4月5日(土)から独占配信スタート。©大久保篤・講談社/特殊消防隊動画広報第参課Netflixシリーズ『終末のワルキューレ掘戮篭疇独占配信予定です。©アジチカ・梅村真也・フクイタクミ/コアミックス, 終末のワルキューレ契什邂儖会さらに、2025年4月3日(木)から世界独占配信となるNetflixシリーズ『Devil May Cry』の日本語版吹替予告が初公開されました。ダンテ役は森川智之さん、レディ役は折笠富美子さん、バージル役は平田広明さんが、それぞれ担当します。『Devil May Cry』予告編 - Netflix - YouTubeそしてステージには『アーケイン』ヴァイ役・小林ゆうさん、『BEASTARS Final Season』レゴシ役・小林親弘さん、『ムーンライズ』ジャック役・小林千晃さんが登壇。イベント進行は松澤ネキさんが担当し、さまざまな新情報の公開とトークが繰り広げられました。ゲストが3人とも小林さんということで、登壇前には3人で「家族写真」を撮影したそうです。小林ゆうさん演じるヴァイ。小林ゆうさんは、たびたび「“ヴァイオレンス”のヴァイだ!」と、ヴァイオレンスゆうになり、その迫力に「ぜひ作中で聞きたい」と親弘さん&千晃さんは作品に興味を強く興味を持った様子でした。「“ヴァイオレンス”のヴァイだ!」と『アーケイン』を語る小林ゆうさん@AnimeJapan 2025「Netflixスペシャルステージ」 - YouTubeNetflixシリーズ『アーケイン』はシーズン1〜2が独占配信中です。©2024 RIOT GAMES, INC. ARCANE LEAGUE OF LEGENDS AND ANY ASSOCIATED LOGOS ARE TRADEMARKS, SERVICE MARKS, AND/OR REGISTERED TRADEMARKS OF RIOT GAMES,INC.『BEASTARS』のトーク時にはなんとレゴシが登場し、作品紹介を行ってくれました。なぜ小林親弘さんがレゴシの背後にいたのかは、以下の動画を見るとわかります。レゴシと小林親弘さんが『BEASTARS Final Season』をアピール@AnimeJapan 2025「Netflixスペシャルステージ」 - YouTubeレゴシとハルの物語はどうなるのか。Netflixシリーズ『BEASTARS Final Season』はPart 1が独占配信中、Part 2はComing Soonとなっています。©板垣巴留(秋田書店)/東宝さらに、ステージには『My Melody & Kuromi』からマイメロディが登場、小林千晃さんとハイタッチを交わしていました。『My Melody & Kuromi』では、マイメロディの「お菓子屋さんになる」という夢がついに叶うとのこと。みんなをメロメロにしたマイメロディ登壇シーン@AnimeJapan 2025「Netflixスペシャルステージ」 - YouTubeNetflixシリーズ『My Melody & Kuromi』は2025年7月から世界独占配信です。©’25 SANRIO 著作(株)サンリオ小林千晃さんがジャック役を演じる『ムーンライズ』は予告編が解禁となりました。『ムーンライズ』- 予告編 - Netflix - YouTubeAI〈サピエンティア〉によって支配される近未来、汚染物や犯罪者を月へ送り平和を維持する地球と、貧困にあえぐ月を舞台に、壮大なスケールで宿命と反逆の物語が描かれます。Netflixシリーズ『ムーンライズ』は、2025年4月10日(木)から独占配信開始。キーアートも新たに解禁となりました。追加キャストも一斉に発表されました。オリジナルアニメ『ムーンライズ』についてジャック役・小林千晃さんが語る@AnimeJapan 2025「Netflixスペシャルステージ」 - YouTubeみなさんからの締めのコメントは以下の動画の通り。小林ゆうさん&小林親弘さん&小林千晃さんのAnimeJapan 2025「Netflixスペシャルステージ」締めコメント - YouTubeフォトセッションには再びレゴシとマイメロディが参加。レゴシと小林親弘さんが一緒に『BEASTARS Final Season』のビジュアルを持つ一方で、小林千晃さんとマイメロディも仲良く写真に収まっていました。再びハイタッチする小林千晃さんとマイメロディ。ムービーカメラの位置をマイメロディに教える小林千晃さん。最後まで仲のいい様子が見られました。