【AnimeJapan 2025】 3月22日・23日 開催 会場:東京ビッグサイト 東展示棟

3月22日より3月23日にかけて開催される「AnimeJapan 2025」のステージイベント「帰ってきた! リコリス・リコイル in AnimeJapan2025」にて、ショートムービー「リコリス・リコイルFriends are thieves of time.」が4月16日21時より、アニプレックス公式YouTubeチャンネルほか各種配信プラットフォームで全6話が配信されることが発表された。

発表に合わせPVおよびキャラクターデザイン・いみぎむる氏描き下ろしの各話キービジュアルが解禁されたほか、ショートムービー3話~6話が先行で見られるPOP UP SHOPが錦糸町マルイにて開催されることが告知された。POP UP SHOPは4月25日より開催予定となっており、ショートムービーのキービジュアルや、テレビ放送時に話題となった"あのパフェ"がデザインされたグッズなどが展開される。

【ショートムービー「リコリス・リコイル Friends are thieves of time.」PV |2025年4月16日より毎週水曜21:00~各種配信プラットフォームにて全6話配信!】【各話キービジュアル】

イベント「リコリコプロヂュース 墨田区大観光!」も墨田区にて4月25日より開催される

「リコリス・リコイルFriends are thieves of time.」配信概要

・アニプレックス公式YouTubeチャンネル

・ABEMA / dアニメストア / dアニメストア ニコニコ支店 / dアニメストア for Prime Video / DMM TV / Hulu / Lemino / Prime Video / U-NEXT / アニメ放題 / バンダイチャンネル / ニコニコチャンネル ほか

※編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

POP UP SHOP概要

・開催日時:4月25日~6月1日

・開催場所:錦糸町マルイ7階 イベントスペース(東京都墨田区江東橋3丁目9-10)

ショートムービー先行公開

・開催日時

4月25日~5月6日:第1話~第2話上映+第3話・第4話先行公開

5月7日~5月20日:第1話~第4話上映+第5話・第6話先行公開

5月21日~6月1日:第1話~第6話全話公開

・開催場所:錦糸町マルイ 7階 イベントスペース(東京都墨田区江東橋3丁目9-10)

(C)Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11