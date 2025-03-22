　ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、２０２４年度高校日本代表イングランド遠征の最終戦、Ｕ１９イングランド代表戦に臨む試合登録メンバー２６人を発表しました。

　第１戦のオックスフォード大学Ｕ２０カテゴリー戦では４５対１４と快勝したものの、第２戦のサラセンズ アカデミー戦では相手の力強いコンタクトに接点で後れを取り１２対３８で敗れたラグビー高校日本代表。

　今回の遠征の集大成となる第３戦では、イングランドの強力スクラムに対応する第１列に、スクラムでは世代屈指の強さを誇る大阪桐蔭の原悠翔選手を起用。ゲームメイクのカギを握るハーフ団には、３戦連続で大阪桐蔭の川端隆馬選手と桐蔭学園の丹羽雄丸選手。そのほか、左ＷＴＢには、身長１６７ｃｍながら抜群のスピードを誇る佐賀工の内田慎之甫選手が第２戦に続いてスタメンに名を連ねました。

　第２戦を終えた後、「スコアを動かすことはできなかったが、アタックでは狙った現象は起こせていた。ディフェンスは、接点で譲って(相手に)走られている場面をなくさなければいけない」と、手ごたえと修正ポイントを語っていた桑原立監督。キャプテンの申驥世選手が「しっかりと修正して、Ｕ１９イングランド代表を倒すためにいい準備をしていきたい」と語ったように、力強く前を向いていた選手たちと共に、Ｕ１９イングランド代表とのプライドをかけた戦いに挑みます。

【試合登録メンバー】※◎＝キャプテン
１　　原悠翔（大阪桐蔭）　　　　
２　　石原遼（桐蔭学園）　　　　
３　　佐々木大斗（常翔学園）　　　
４　　アホ アントニオ（青森山田）　　
５　　トゥポウ ランギ (東海大福岡)　
６　　西野誠一朗（桐蔭学園）　　　
７　◎申驥世（桐蔭学園）　　　　
８　　新里堅志（桐蔭学園）　　　　
９　　川端隆馬（大阪桐蔭）　　　
１０　丹羽雄丸（桐蔭学園）　　　　
１１　内田慎之甫（佐賀工）　　　　
１２　小林祐貴（慶應義塾）　　　　　
１３　深田衣咲（東福岡）　　　　
１４　安西良太郎（慶應義塾）　　　
１５　古賀龍人（桐蔭学園）　　　　
１６ 土屋裕資（国学院久我山）　　
１７　高山成王（高鍋）　　　　　
１８　平山風希（大分東明）　　　　　
１９　百武聖仁（東海大大阪仰星）　　　
２０　野口健（流通経大柏）　 　　
２１　井本章介（常翔学園）　　　　
２２　後藤快斗（桐蔭学園）　　　　
２３　岩田大司 (佐賀工)　　　　　
２５　大久保幸汰（御所実）　　　　　
２６　久住誓蓮（石見智翠館）　　　
２６　向井悠統（東海大大阪仰星）　

【イングランド遠征第３戦】
高校日本代表　対　Ｕ１９イングランド代表
３月２２日（土）午後２時キックオフ（日本時間 午後１１時）