【ラグビー高校日本代表】Ｕ１９イングランド代表戦の試合登録メンバー発表！申驥世主将「イングランドを倒す準備をしていきたい」
ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、２０２４年度高校日本代表イングランド遠征の最終戦、Ｕ１９イングランド代表戦に臨む試合登録メンバー２６人を発表しました。
第１戦のオックスフォード大学Ｕ２０カテゴリー戦では４５対１４と快勝したものの、第２戦のサラセンズ アカデミー戦では相手の力強いコンタクトに接点で後れを取り１２対３８で敗れたラグビー高校日本代表。
今回の遠征の集大成となる第３戦では、イングランドの強力スクラムに対応する第１列に、スクラムでは世代屈指の強さを誇る大阪桐蔭の原悠翔選手を起用。ゲームメイクのカギを握るハーフ団には、３戦連続で大阪桐蔭の川端隆馬選手と桐蔭学園の丹羽雄丸選手。そのほか、左ＷＴＢには、身長１６７ｃｍながら抜群のスピードを誇る佐賀工の内田慎之甫選手が第２戦に続いてスタメンに名を連ねました。
【試合登録メンバー】※◎＝キャプテン
１ 原悠翔（大阪桐蔭）
２ 石原遼（桐蔭学園）
３ 佐々木大斗（常翔学園）
４ アホ アントニオ（青森山田）
５ トゥポウ ランギ (東海大福岡)
６ 西野誠一朗（桐蔭学園）
７ ◎申驥世（桐蔭学園）
８ 新里堅志（桐蔭学園）
９ 川端隆馬（大阪桐蔭）
１０ 丹羽雄丸（桐蔭学園）
１１ 内田慎之甫（佐賀工）
１２ 小林祐貴（慶應義塾）
１３ 深田衣咲（東福岡）
１４ 安西良太郎（慶應義塾）
１５ 古賀龍人（桐蔭学園）
１６ 土屋裕資（国学院久我山）
１７ 高山成王（高鍋）
１８ 平山風希（大分東明）
１９ 百武聖仁（東海大大阪仰星）
２０ 野口健（流通経大柏）
２１ 井本章介（常翔学園）
２２ 後藤快斗（桐蔭学園）
２３ 岩田大司 (佐賀工)
２５ 大久保幸汰（御所実）
２６ 久住誓蓮（石見智翠館）
２６ 向井悠統（東海大大阪仰星）
【イングランド遠征第３戦】
高校日本代表 対 Ｕ１９イングランド代表
３月２２日（土）午後２時キックオフ（日本時間 午後１１時）