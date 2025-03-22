w.o.d.、自主企画＜TOUCH THE PINK MOON＞追加ゲスト発表
w.o.d.が毎年4月に開催している自主企画にして春のパーティーイベントが＜w.o.d. presents “TOUCH THE PINK MOON”＞だ。同イベントの大阪公演ゲストDJアクトとして、板東さえかの出演が決定した。
◆w.o.d. (ダブリューオーディー) 画像
板東さえかはFM802にて番組DJを担当しているほか、w.o.d.とも親交が深い。同イベントは既にドミコ、SATOH、SUPERFUZZのTAISHI IWAMI、FLAKE RECORDSのDAWAといった強力なラインナップが発表されている。チケット一般販売は本日3月22日より。
■自主企画＜w.o.d. presents “TOUCH THE PINK MOON”＞
4月24日(木) 東京・恵比寿LIQUIDROOM
open17:30 / start18:30
GUEST：ドミコ、SATOH
DJs：Ken Mackay(w.o.d.)、TAISHI IWAMI(SUPERFUZZ)
4月25日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
open17:30 / start18:30
GUEST：ドミコ、SATOH
DJs：Ken Mackay(w.o.d.)、DAWA(FLAKE RECORDS)、板東さえか(FM802 DJ)
▼チケット
Adv ￥4,800(+1D)
一般販売：3/22(土)10:00〜一般販売
https://w.pia.jp/t/wod-touchthepinkmoon/
■＜I SEE LOVE Tour＞
2月09日(日) 鹿児島SRホール
2月11日(火祝) 福岡BEAT STATION
2月13日(木) 高知X-pt.
2月14日(金) 香川・高松DIME
2月16日(日) 京都KYOTO MUSE
2月20日(木) 宮城・仙台darwin
2月21日(金) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
2月23日(日) 北海道・札幌PENNY LANE24
2月24日(月祝) 北海道・旭川CASINO DRIVE
3月01日(土) 大阪なんばHatch
3月02日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
3月07日(金) 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
3月08日(土) 石川・金沢AZ
3月16日(日) 東京・豊洲PIT
3月23日(日) 沖縄・那覇output
5月22日(木) 大阪・なんばHatch ※振替公演
5月23日(金) 愛知・名古屋DIAMOND HALL※振替公演
▼チケット
ADV ￥4,600(+1D)
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/wodband/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/wodband/
・イープラス：https://eplus.jp/wodband/
■＜TOUCH THE GOOPAN CHECKERS＞
open17:30 / start18:30
出演：ハンブレッダーズ、w.o.d.、Kanna
▼チケット
Adv ￥4,800(+1D)
【オフィシャルサイト2次先行(抽選)】
受付期間：3/14(金)12:00〜3/23(日)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/touchthegoopancheckers/
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